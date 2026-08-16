Чи «взяли» росіяни Малу Токмачку цього разу: що кажуть у ЗСУ

Збройні сили України / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Мала Токмачка на Запоріжжі залишається під контролем українських військових. Боєць 118-ї окремої механізованої бригади Іван «Хрест» Демченко спростував чергові заяви російської сторони про нібито захоплення населеного пункту.

Слова військового оприлюднив канал “Київ24”.

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Російські війська справді намагалися штурмувати Малу Токмачку, однак успіху не мали.

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«Росіяни знову відзвітували, що вони нібито взяли Малу Токмачку. З упевненістю кажу, що були спроби накатами взяти нескорену та незламану Малу Токмачку, але нічого в них не вийшло. Зона нашої відповідальності тримається, робота продовжується», — заявив Демченко.

Малу Токмачку росіяни «брали» вже не вперше

Мала Токмачка розташована на Запорізькому напрямку неподалік Оріхова. Російська сторона вже неодноразово заявляла про нібито захоплення населеного пункту, однак українські військові спростовували ці повідомлення.

Бійці 118-ї окремої механізованої бригади продовжують утримувати рубежі в районі села в умовах постійних російських штурмів.

Раніше Книга рекордів України зафіксувала 1500 днів утримання українськими військовими рубежів у районі Малої Токмачки в умовах безперервних атак противника.

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Через регулярні заяви російської сторони про «захоплення» села Мала Токмачка фактично стала одним із символів розбіжності між російськими зведеннями та реальною ситуацією на полі бою.

На думку експертів, російські військові свідомо перебільшують масштаби свого просування, щоб створити ілюзію постійного й успішного наступу на всіх ключових напрямках. Головна мета подібних дезінформаційних вкидів — переконати західних партнерів у безперспективності подальшої підтримки України.

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