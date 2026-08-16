Захоплення територій "на папері" триває: росіяни брешуть про успіхи на фронті - ISW

Війна триває / © Associated Press

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Російське командування повідомило про серію нових захоплень на півночі України, однак заявлені успіхи не знаходять переконливого підтвердження на полі бою.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські військові можуть навмисно перебільшувати масштаби просування, створюючи враження широкого наступу.

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Російська заява про захоплення Новомихайлівки, зроблена 14 серпня, була спростована навіть одним із кремлівських військових блогерів, зазначають експерти.

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На Харківщині російські війська продовжують атаки на півночі області, однак підтверджених територіальних здобутків за 14 — 15 серпня немає. Російські джерела заявляли про нібито захоплення Кудіївки та просування на захід від населеного пункту, однак ці твердження не мають незалежного підтвердження.

«Це черговий типовий приклад російської дезінформації, за допомогою якого пропаганда рф намагається створювати ілюзію постійного успішного наступу російських військ на всіх ключових напрмяках», — йдеться у повідомленні.

За оцінками ISW, головною мета таких фейків — переконати партнерів у нібито безперспективності подальшої підтримки України на тлі начебто успішної для Росії війни.

Зазначимо, у російському Міноборони відзвітували про захоплення неіснуючого села. Пропагандистські ресурси РФ активно поширюють заяву про захоплення села Щербаківка на Харківщині.

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Насправді село Щербаківка, про яке йдеться, було ліквідовано ще 1997 року, оскільки на той момент у ньому не залишилося жодного мешканця. Станом на 2026 рік такого населеного пункту в Україні не існує.

Генштаб та Міноборони РФ раніше неодноразово офіційно доповідали про взяття тих чи інших українських населених пунктів, що не відповідало дійсності. Так, очільник російського Генштабу Валерій Герасимов неодноразово заявляв про повне захоплення Куп’янська та Куп’янська-Вузлового, які росіяни не контролюють.

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