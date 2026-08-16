Куди зникла Лідія Таран: чи зустріла кохання, чому почувається "мемом" і не має друзів в еміграції

Лідія Таран / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська ведуча Лідія Таран вперше за тривалий час відверто розповіла, як облаштувала життя за кордоном, чи планує повертатися до України та що відбувається в її особистому житті.

Як відомо, зараз Лідія Таран живе між Францією та Україною. За кордоном вона працює кореспонденткою та продовжує висвітлювати події, пов’язані з війною в Україні. Водночас ведуча вивчила французьку мову та завершила іноземну магістерську програму.

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Попри життя в еміграції, Лідія не відчуває, що втратила зв’язок із Батьківщиною. За її словами, постійна робота та поїздки між країнами допомагають їй залишатися в українському контексті.

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«Я вже змирилася. Оскільки я багато працюю й мотаюсь туди-сюди, то не відчуваю відірваність від України», — зізналася ведуча в інтерв’ю проєкту «Сніданок. Вихідний».

Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

Під час розмови не оминули й особистого життя ведучої. На запитання про нові стосунки Таран відповіла доволі лаконічно, давши зрозуміти, що зараз її серце, ймовірно, вільне. І зробила це однією фразою: «Немає такого».

Водночас значну частину життя Лідії займає робота. Вона зізналася, що у Франції не прагне повністю інтегруватися в місцеве середовище. І додала, що саме через це не знайшла собі там друзів.

«У мене там немає друзів. Я там працюю. Всі живуть своє життя. Там є українська громада, але чесно, головне коло мого спілкування — з Україною. Плюс офіс у мене тут, на Хрещатику. Тому я трохи не інтегруюсь в місцеве життя. Воно мене не дуже цікавить», — пояснила Таран.

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Лідія Таран / © instagram.com/lidiyataran

Таран також пригадала, що після переїзду певний час почувалася «мемом» через свій стиль. В Україні вона звикла до високих стандартів щодо зовнішнього вигляду, тоді як у Франції, за її словами, люди ставляться до одягу значно «розслабленіше».

Зрештою, ведуча призвичаїлася до місцевих реалій і тепер навіть має два окремі гардероби. У Франції він переважно мінімалістичний, тоді як в Україні речей значно більше.

Говорити про остаточне повернення з еміграції ведуча поки не береться. Таран наголошує, що під час повномасштабної війни складно будувати довгострокові плани, тому вона просто продовжує жити між двома країнами та працювати на Україну.

«У мене немає стратегічного планування. Але є відпустка в Україні. Потім робота. Потім я знову повернуся до України на різдвяні свята», — розповіла зірка.

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