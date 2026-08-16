Куда исчезла Лидия Таран: встретила ли любовь, почему чувствует себя "мемом" и не имеет друзей в эмиграции

Лидия Таран / © пресслужба каналу "1+1"

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Украинская ведущая Лидия Таран впервые за долгое время откровенно рассказала, как обустроила жизнь за границей, планирует ли возвращаться в Украину и что происходит в ее личной жизни.

Как известно, сейчас Лидия Таран живет между Францией и Украиной. За границей она работает корреспондентом и продолжает освещать события, связанные с войной в Украине. В то же время ведущая выучила французский язык и завершила иностранную магистерскую программу.

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Несмотря на жизнь в эмиграции, Лидия не чувствует, что потеряла связь с Родиной. По ее словам, постоянная работа и поездки между странами помогают ему оставаться в украинском контексте.

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«Я уже смирилась. Поскольку я много работаю и мотаюсь туда-сюда, то не ощущаю оторванность от Украины», — призналась ведущая в интервью проекту «Сніданок. Вихідний».

Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran

Во время разговора не обошли и личную жизнь ведущей. На вопрос о новых отношениях Таран ответила довольно лаконично, дав понять, что сейчас ее сердце, вероятно, свободно. И сделала это одной фразой: «Нет такого».

В то же время, значительную часть жизни Лидии занимает работа. Она призналась, что во Франции не стремится полностью интегрироваться в местную среду. И добавила, что именно поэтому не нашла себе там друзей.

«У меня там нет друзей. Я работаю там. Все живут в своей жизни. Там есть украинское общество, но честно, главный круг моего общения — с Украиной. Плюс офис у меня здесь, на Крещатике. Поэтому я немного не интегрируюсь в местную жизнь. Она меня не очень интересует», — объяснила Таран.

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Лидия Таран / © instagram.com/lidiyataran

Таран также вспомнила, что после переезда некоторое время чувствовала себя «мемом» из-за своего стиля. В Украине она привыкла к высоким стандартам внешнего вида, тогда как во Франции, по ее словам, люди относятся к одежде гораздо более «расслабленнее».

В итоге, ведущая привыкла к местным реалиям и теперь даже имеет два отдельных гардероба. Во Франции он преимущественно минималистичен, тогда как в Украине вещей гораздо больше.

Говорить об окончательном возвращении из эмиграции ведущая пока не берется. Таран подчеркивает, что во время полномасштабной войны сложно строить долгосрочные планы, поэтому она продолжает жить между двумя странами и работать на Украину.

«У меня нет стратегического планирования. Но есть отпуск в Украине. Затем работа. Потом я снова вернусь в Украину на рождественские праздники», — рассказала звезда.

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Напомним, недавно актриса Елена Кравец рассказала о своем гардеробе и стоимости одного из своих образов. Озвученная цифра разделила украинцев на два лагеря и часть насмешила.

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