"Нагрузка космонавта": Богуцкая встала на защиту Зеленского и Ермака

Народный депутат Лиза Богуцкая / © УНИАН

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Народный депутат от фракции «Слуга народа» Лиза Богуцкая выступила в защиту президента Владимира Зеленского, которого назвала спасителем Украины, живущим с нагрузкой «космонавта», а также бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака, которого критикуют за сопровождение военнослужащих «Хартии» в качестве адвоката в рамках проекта «Адвокат+».

В посте на своей странице в Facebook она раскритиковала волну критики в их адрес.

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Отдельную часть своего поста депутат посвятила реакции части общества на сотрудничество подразделения «Хартия» с Андреем Ермаком, которого НАБУ и САП подозревают в легализации сотен миллионов гривен в рамках элитного строительства под Киевом.

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Богуцкая заявила, что критики бывшего главы ОП пытаются использовать ситуацию для его очередной дискредитации. Тех, кто, по её словам, «ненавидит» Ермака, она назвала людьми, для которых желание унизить его уже можно сравнить с «извращением».

Она также высказала предположение, что часть критиков «Хартии» использует ситуацию лишь как повод для демонстрации собственной «дерзости».

Депутат назвала Зеленского «спасителем Украины»

Кроме того, Богуцкая возмутилась негативной реакцией в соцсетях на появление Зеленского на публичном мероприятии, где он занимался спортом — в частности, поднимал тяжести, стрелял из лука и играл в теннис.

По мнению депутата, вместо того чтобы критиковать физическую активность президента во время войны, украинцам следует гордиться его физической формой.

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Богуцкая назвала Зеленского президентом, благодаря которому Украина стала «самой известной страной мира», и фактически представила его как одного из главных деятелей, благодаря которым государству удалось устоять после начала полномасштабного вторжения.

Нагрузка «космонавта»

Описывая работу главы государства во время войны, депутат подчеркнула масштаб его ежедневной нагрузки. По её словам, оно включает многочисленные перелёты и переезды, встречи, брифинги, международные конференции, переговоры и заключение договоров, общение с военными на передовой и участие в проектах, связанных с будущим Украины.

«Режим, в котором живет Зеленский, — это нагрузка космонавта», — заявила Богуцкая.

Она сравнила это с публичной жизнью российского президента Владимира Путина, отметив, что украинское руководство работает в гораздо более сложных условиях.

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Богуцкая о «болоте» в соцсетях

Депутат также заявила, что в украинском информационном пространстве сложилась атмосфера постоянного хейта в адрес Зеленского, Ермака и воинских подразделений.

По её мнению, критика украинского руководства и вооружённых формирований порой превращается в самоцель и может ослаблять общество в условиях войны.

«Не знаю, может быть, когда-нибудь мы и будем гордиться тем уровнем демократии, который существует в Украине во время войны. Сейчас я возмущена», — подытожила Богуцкая.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что 16 июля Андрей Ермак посетил штаб тогдашнего главнокомандующего Александра Сырского в одной из прифронтовых областей.

Журналисты связывали этот неофициальный визит сгромким увольнением министра обороны Михаила Федорова.

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