Спасал людей, а оказался на ВЛК: Красный Крест о новых деталях скандала с ТЦК

Почему мобилизация волонтеров ставит под угрозу спасение гражданских из Херсона: заявление Красного Креста / © Фото из открытых источников

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Украинский Красный Крест опубликовал дополнительное разъяснение по поводу инцидента с задержанием работниками ТЦК волонтера, который эвакуировал гражданских из Херсона.

Заявление опубликовала пресс-служба Красного Креста.

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Там подчеркнули, что в момент остановки волонтер отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста не находился в розыске. Во время остановки на месте он также не сообщил, что его планируют доставить в ТЦК для прохождения ВЛК и последующей мобилизации.

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Самое главное, волонтер в этот момент непосредственно выполнял сложную гуманитарную задачу и вывозил людей из опасного района.

«Эвакуация людей, находившихся в автомобиле на момент остановки, была продолжена благодаря привлечению других волонтеров организации. Они обеспечили дальнейшую перевозку эвакуированных. Эвакуация была успешно завершена, однако с задержкой», — отмечают в организации.

Проблема бронирования для гуманитарных миссий

В организации заверили, что с пониманием относятся к законодательству о мобилизации, а сотни их волонтеров уже служат в Силах обороны. Однако ключевая проблема заключается в том, что вопрос бронирования волонтеров в законодательстве до сих пор не урегулирован.

«Пока нет четкого понимания относительно того, при каких условиях волонтеры Украинского Красного Креста могут беспрепятственно выполнять задачи, связанные со спасением и кризисной помощью людям, в частности, во время работы на территории Николаевской области или транзитного перемещения через нее, с одновременным соблюдением требований законодательства о военном учете», — говорится в сообщении.

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В организации отмечают, что такая неопределенность уже сейчас создает дополнительные риски для непрерывности гуманитарной деятельности и оказывает непосредственное влияние на возможность привлечения волонтеров к эвакуации населения, реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи пострадавшим.

Напомним, что 14 августа в Николаевской области полицейские забрали на ВЛК водителя авто, которое вывозило раненых и тяжелобольных из Херсона.

Объяснение полиции вызвало волну критики в комментариях. В частности, комментаторы призвали привлечь полицейских Николаева к эвакуации гражданских из Херсона. На инцидент отреагировал также омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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