Венера разоблачила космическую иллюзию: астрономы выяснили, как ветер «изменяет» вращение планет

Планета Венера / © pexels.com

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Наблюдения за атмосферами далёких экзопланет могут привести к серьёзным ошибочным выводам относительно скорости их вращения.

Об этом пишет Universe Today со ссылкой на новое исследование астронома Стивена Кейна из Калифорнийского университета в Риверсайде.

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Проблема заключается в том, что при наблюдениях за экзопланетами учёные часто видят в первую очередь их атмосферу, а значит, могут измерять движение ветров вместо вращения самой планеты.

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Венера демонстрирует возможность ошибки

Показательным примером является Венера. Планете требуется примерно 243 земных суток, чтобы совершить один оборот вокруг собственной оси. Однако её верхние слои атмосферы совершают полный оборот примерно за четыре суток.

Это явление называется надобертанием. Из-за него движение облаков может создать впечатление, что планета вращается примерно в 60 раз быстрее, чем на самом деле.

Таким образом, наблюдения только за атмосферой могут дать ответ, который отличается от реального почти на два порядка величины.

Ветер или вращение планеты?

По мнению исследователей, эта проблема особенно важна для экзопланет, поскольку большинство из них невозможно непосредственно наблюдать на уровне твёрдой поверхности.

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От скорости вращения зависит распределение тепла, исходящего от звезды, характер атмосферной циркуляции и формирование погодных систем. Поэтому погрешность в определении этого параметра может повлиять и на климатические модели далёких миров.

Учёные предлагают «заглянуть» под облака

Исследователи считают, что эту проблему можно частично решить с помощью наблюдений в разных диапазонах длин волн. В частности, инфракрасные наблюдения могут позволить изучать различные слои атмосферы.

На примере Венеры видно, что ближе к поверхности скорость атмосферных потоков уменьшается. Поэтому сравнение движения атмосферы на разных высотах может помочь отделить скорость ветра от реального вращения планеты.

Будущие миссии могут обнаружить сотни «Венер»

Этот вопрос приобретает особое значение в преддверии запуска миссии Европейского космического агентства PLATO, запланированного на 2027 год. По прогнозам Кейна и его коллег, миссия может обнаружить несколько сотен планет, похожих на Венеру.

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Такая выборка позволит сравнивать эти миры между собой и с самой Венерой. Это может помочь выяснить, связано ли чрезвычайно медленное вращение нашей соседки с её экстремальным климатом.

Если большинство «экзо-Венер» окажутся медленно вращающимися, это станет аргументом в пользу того, что скорость вращения является одним из факторов, влияющих на формирование неконтролируемого парникового эффекта. Если же скорости вращения будут сильно различаться, учёным придётся искать другие объяснения.

Напомним, что карликовая планета Плутон постепенно теряет свою разреженную атмосферу — она охлаждается и превращается в лед на поверхности по мере того, как космическое тело удаляется от Солнца.

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