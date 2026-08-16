РФ стягивает флот к Балтике: среди кораблей — носитель «Калибров» и «Цирконов»

Российские военные корабли (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Россия перебросила к Балтийскому морю ракетный фрегат «Адмирал Касатонов» из состава Северного флота. Это произошло через несколько дней после появления в регионе эсминца «Адмирал Левченко».

Об этом сообщает издание Bild.

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Фрегат "Адмирал Касатонов" был введен в эксплуатацию в 2020 году. Он относится к классу "Адмирал Горшков" и, по российским данным, может нести крылатые ракеты "Калибр" и гиперзвуковые ракеты "Циркон".

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Ранее корабль использовался для сопровождения российских грузовых судов в Средиземном море и Ла-Манше.

В конце июля Россия также перебросила к Балтийскому морю эсминец «Адмирал Левченко». Корабль длинной более 160 метров находится на вооружении с 1988 года и оснащен зенитными ракетными комплексами, торпедами, артиллерией и вертолетами.

Москва официально не объясняла причины передислокации кораблей. В то же время, в последние месяцы Россия все чаще привлекает военные суда для сопровождения танкеров и грузовых кораблей так называемого теневого флота, который используют для обхода западных санкций.

Путин угрожал ответом на действия против «теневого флота»

Незадолго до этого российский лидер Владимир Путин пригрозил европейским странам ответными мерами в случае действий против российского «теневого флота».

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Он назвал проверки российских судов со стороны западных государств "пиратством" и заявил, что Москва может ответить проверкам европейских торговых кораблей.

Эксперт по морской безопасности Мориц Брейк считает, что такие заявления не следует воспринимать только как риторику. По его словам, Москва может пытаться создать неопределенность и повысить для европейских государств цену мер против российского "теневого флота".

Он подчеркнул, что Европа не должна демонстрировать готовность мириться с такими угрозами, особенно если они будут сопровождаться конкретными действиями.

Великобритания заявила об опасной активности России

Ранее в Великобритании сообщили о росте активности российских кораблей вблизи страны. За последние два года количество их маневров в британских водах увеличилось почти на треть.

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По данным британского Минобороны, за последние 12 месяцев Королевский флот провел 116 операций по сопровождению почти 90 российских судов в исключительной экономической зоне страны.

Британские военные корабли в среднем дважды в неделю выходят для наблюдения за российскими судами. Минобороны отметили, что флот круглосуточно контролирует морскую обстановку для защиты национальных вод и критической инфраструктуры.

Первый морской лорд адмирал сэр Гвин Дженкинс заявил, что у Великобритании фактически есть «открытая морская граница» с Россией в Северной Атлантике. В оборонных кругах постоянную активность российских кораблей называют серьезным вызовом.

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