РФ опять влупила по Кривому Рогу: есть погибший

Удар по Кривому Рогу 16 августа

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В воскресенье, 16 августа, российские войска вторично за сутки ударили по Кривому Рогу, в результате чего погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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«Погиб один человек — враг снова ударил по Кривому Рогу. Возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура», — отметил глава ОВА.

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Напомним, в ночь на 16 августа российские войска атаковали Кривой Рог. В результате обстрела загорелись пожары. Погибли два человека, более десяти раненых.

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