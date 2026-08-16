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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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87
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1 мин

РФ опять влупила по Кривому Рогу: есть погибший

В результате второго за сутки российского удара по Кривому Рогу погиб один человек.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Удар по Кривому Рогу 16 августа

Удар по Кривому Рогу 16 августа

В воскресенье, 16 августа, российские войска вторично за сутки ударили по Кривому Рогу, в результате чего погиб.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Погиб один человек — враг снова ударил по Кривому Рогу. Возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура», — отметил глава ОВА.

Напомним, в ночь на 16 августа российские войска атаковали Кривой Рог. В результате обстрела загорелись пожары. Погибли два человека, более десяти раненых.

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