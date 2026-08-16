- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 87
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ опять влупила по Кривому Рогу: есть погибший
В результате второго за сутки российского удара по Кривому Рогу погиб один человек.
В воскресенье, 16 августа, российские войска вторично за сутки ударили по Кривому Рогу, в результате чего погиб.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Погиб один человек — враг снова ударил по Кривому Рогу. Возник пожар. Повреждена транспортная инфраструктура», — отметил глава ОВА.
Напомним, в ночь на 16 августа российские войска атаковали Кривой Рог. В результате обстрела загорелись пожары. Погибли два человека, более десяти раненых.
Комментарии
Сортировать: