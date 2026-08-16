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РФ атаковала "Эпицентр" и почтовое отделение в Одессе: видео
В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников, после этого в областном центре были слышны громкие взрывы.
В Одессе раздалась серия взрывов. По предварительным данным, дрон попал в «Эпицентр».
Об этом пишет «Думская».
В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников. Вскоре после этого в областном центре были слышны громкие взрывы, связанные с действиями сил противовоздушной обороны и обстрелами.
По свидетельству местных жителей, в результате попадания на территорию торгового заведения произошел пожар.
Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер также сообщил, что враг цинично атаковал реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.
«К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека. Один человек госпитализирован», — отметил он.
Информация о последствиях атаки уточняется
Ранее мы писпли о том, что в Одессе в результате атаки повреждена квартира на пятом этаже жилого дома.