РФ атаковала "Эпицентр" и почтовое отделение в Одессе: видео

В Одессе раздаются взрывы / © скриншот с видео

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В Одессе раздалась серия взрывов. По предварительным данным, дрон попал в «Эпицентр».

Об этом пишет «Думская».

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В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников. Вскоре после этого в областном центре были слышны громкие взрывы, связанные с действиями сил противовоздушной обороны и обстрелами.

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По свидетельству местных жителей, в результате попадания на территорию торгового заведения произошел пожар.

Дата публикации 14:29, 16.08.26 Количество просмотров 128 Россия атаковала "Эпицентр" в Одессе

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер также сообщил, что враг цинично атаковал реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.

«К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека. Один человек госпитализирован», — отметил он.

Информация о последствиях атаки уточняется

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Ранее мы писпли о том, что в Одессе в результате атаки повреждена квартира на пятом этаже жилого дома.

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