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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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РФ атаковала "Эпицентр" и почтовое отделение в Одессе: видео

В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников, после этого в областном центре были слышны громкие взрывы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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В Одессе раздаются взрывы

В Одессе раздаются взрывы / © скриншот с видео

Дополнено новыми материалами

В Одессе раздалась серия взрывов. По предварительным данным, дрон попал в «Эпицентр».

Об этом пишет «Думская».

В регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения вражеских ударных беспилотников. Вскоре после этого в областном центре были слышны громкие взрывы, связанные с действиями сил противовоздушной обороны и обстрелами.

По свидетельству местных жителей, в результате попадания на территорию торгового заведения произошел пожар.

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер также сообщил, что враг цинично атаковал реактивным беспилотником почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы.

«К сожалению, в результате обстрела пострадали два человека. Один человек госпитализирован», — отметил он.

Информация о последствиях атаки уточняется

Ранее мы писпли о том, что в Одессе в результате атаки повреждена квартира на пятом этаже жилого дома.

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