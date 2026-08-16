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РФ атакувала «Епіцентр» в Одесі — соцмережі (відео)
У регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників, після цього в обласному центрі було чутно гучні вибухи.
В Одесі пролунала серія вибухів. За попередніми даними, дрон влучив у «Епіцентр».
Про це пише «Думская», посилаючись на користувачів Мережі.
У регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників. Незабаром після цього в обласному центрі було чутно гучні вибухи, пов’язані з діями сил протиповітряної оборони та обстрілами.
За свідченнями місцевих жителів, внаслідок влучання на територію торгового закладу сталася пожежа.
Раніше ми писпли про те, що в Одесі внаслідок атаки пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі житлового будинку.