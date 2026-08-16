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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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44
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1 хв

РФ атакувала «Епіцентр» в Одесі — соцмережі (відео)

У регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників, після цього в обласному центрі було чутно гучні вибухи.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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В Одесі лунають вибухи

В Одесі лунають вибухи / © скриншот з відео

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі пролунала серія вибухів. За попередніми даними, дрон влучив у «Епіцентр».

Про це пише «Думская», посилаючись на користувачів Мережі.

У регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників. Незабаром після цього в обласному центрі було чутно гучні вибухи, пов’язані з діями сил протиповітряної оборони та обстрілами.

За свідченнями місцевих жителів, внаслідок влучання на територію торгового закладу сталася пожежа.

Раніше ми писпли про те, що в Одесі внаслідок атаки пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі житлового будинку.

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