В Одесі лунають вибухи / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

В Одесі пролунала серія вибухів. За попередніми даними, дрон влучив у «Епіцентр».

Про це пише «Думская», посилаючись на користувачів Мережі.

Реклама

У регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ворожих ударних безпілотників. Незабаром після цього в обласному центрі було чутно гучні вибухи, пов’язані з діями сил протиповітряної оборони та обстрілами.

Реклама

За свідченнями місцевих жителів, внаслідок влучання на територію торгового закладу сталася пожежа.

Дата публікації 14:29, 16.08.26 Кількість переглядів 2 РФ атакувала "Епіцентр" в Одесі

Раніше ми писпли про те, що в Одесі внаслідок атаки пошкоджено квартиру на п’ятому поверсі житлового будинку.

Новини партнерів