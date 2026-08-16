ДТП за участі ймовірного “куратора” “Слуги народу”: стали відомі нові деталі аварії на Вінниччині

Місце ДТП / © Національна поліція України

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У Вінницькій області ввечері 15 серпня сталася ДТП за участю трьох автомобілів, одним із яких, попередньо, керував «куратор» «Слуги народу» Ілля Павлюк. За фактом аварії слідчі розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції у Вінницькій області.

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ДТП

Що відомо про аварію

За попередніми даними поліції, водій автомобіля Ford виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з Lexus. Від удару Lexus за інерцією врізався у Volkswagen Passat.

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Водій Lexus після аварії залишивши місце на іншому автомобілі. Патрульні потім зупинили його на одному з блокпостів.

Освідування показало, що кермувальники Ford та Lexus перебували у стані алкогольного сп'яніння. У водія Lexus виявили 2,46 проміле алкоголю, у водія Ford - 1,6 проміле. Водійка Volkswagen Passat була тверезою.

ДТП

Усі три автомобілі помістили на арештмайданчик.

Слідчі розслідують кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп'яніння. Тривають слідчі дії.

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ДТП

Як ми писали, на Вінниччині сталася ДТП за участю трьох автомобілів , серед яких Lexus LM350h, яким, за попередніми даними, керував бізнесмен Ілля Павлюк. За даними джерел «Української правди» у правоохоронних органах, він нібито перебував у стані сп'яніння та після аварії залишивши місце на Mercedes Brabus. Павлюка розшукували, а правоохоронці встановлювали усі обставини ДТП. Раніше журналісти називали його «тіньовим куратором» групи нардепів від «Слуги народу».

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