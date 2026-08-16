ДТП с участием вероятного "куратора" "Слуги народа": стали известны новые детали аварии в Винницкой области

Место ДТП / © Национальная полиция Украины

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В Винницкой области вечером 15 августа произошло ДТП с участием трех автомобилей, одним из которых, предварительно, управлял «куратор» «Слуги народа» Илья Павлюк. По факту аварии следователи приступили к досудебному расследованию.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Винницкой области.

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ДТП

Что известно об аварии

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с Lexus. От удара Lexus по инерции врезался в Volkswagen Passat.

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Водитель Lexus после аварии оставив место на другом автомобиле. Патрульные затем остановили его на одном из блокпостов.

Признание показало, что водители Ford и Lexus находились в состоянии алкогольного опьянения. У водителя Lexus обнаружили 2,46 промилле алкоголя, у водителя Ford — 1,6 промилле. Водитель Volkswagen Passat была трезвой.

ДТП

Все три автомобиля поместили на арестплощадку.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения. Продолжаются следственные действия.

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ДТП

Как мы писали, в Винницкой области произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых Lexus LM350h, которым, по предварительным данным, руководил бизнесмен Илья Павлюк. По данным источников Украинской правды в правоохранительных органах, он якобы находился в состоянии опьянения и после аварии оставив место на Mercedes Brabus. Павлюка разыскивали, а правоохранители устанавливали все обстоятельства ДТП. Ранее журналисты называли его «теневым куратором» группы нардепов от «Слуги народа».

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