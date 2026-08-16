У рожевій сукні та з перлами на шиї: леді Амелія Віндзор сходила на турнір із поло

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Леді Амелія Віндзор разом із представниками мережі готелів St. Regis Hotels & Resorts відвідала фінал Кубка Коудрей Голд Кап з поло St. Regis British Open, який відбувся у поло-клубі Cowdray Park у Мідгерсті.

Одягнена цього дня 30-річна дівчина була в ніжно-рожевій сукні в принт і без бретельок і доповнила її рожевими еспадрильями та кремовою сумкою на короткій ручці. Амелія доповнила лук тонким намистом намиста і підвіскою на шиї, чорними сонцезахисними окулярами, легким макіяжем на обличчі та кількома золотими сережками-кільцями у вухах, а також розпустила волосся.

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Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше леді Амелія у чорному мінісарафані та лоферах відвідувала тенісний турнір.

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