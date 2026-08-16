Україна може отримати власні балістичні ракети для ударів по РФ: Федоров назвав час

Михайло Федоров / © Getty Images

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Україна вперше отримає можливість завдавати ударів балістичними ракетами вітчизняного виробництва по території Росії протягом найближчих трьох-шести місяців

Про це заявив колишній міністр оборони Михайло Федоров, пише CBS News.

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За його словами, Київ планує запустити першу таку ракету по Росії ще до кінця 2026 року.

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«Одна з українських компаній уже провела випробування балістичної ракети. Війна стала технологічною і Україна має випереджати Росію в кожному циклі розвитку технологій», — додав він.

Україні бракує ракет до Patriot

За даними FT, дефіцит перехоплювачів став настільки гострим, що Повітряні сили перестали регулярно повідомляти повну кількість випущених Росією ракет, аби не розкривати, скільки з них не вдається збивати.

Президент Володимир Зеленський після однієї з атак знову закликав партнерів пришвидшити постачання засобів ППО та ракет до них.

За оцінками Києва, для протидії очікуваним масованим ударам Росії по енергетичній, газовій та водній інфраструктурі взимку Україні потрібно щонайменше 300 перехоплювачів PAC-3 для Patriot.

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