Як відрізняються симптоми інфаркту у жінок і чоловіків

Інфаркт міокарда — одна з найпоширеніших і найнебезпечніших серцево-судинних патологій сучасності / © Pixabay

Реклама

Чоловіки та жінки відрізняються фізіологічно, і симптоми серцевого нападу в них теж відрізняються. Через це жінки іноді невчасно звертаються по медичну допомогу і ризикують мати важкий перебіг чи померти.

Про це пише The Guardian.

Реклама

Симптоми інфаркту відрізняються у чоловіків і жінок. У чоловіків найчастіше бувають сильний біль у грудях, у лівій руці, щелепі, шиї або спині, а також нудота, блювання, печія та задишка.

Реклама

У жінок список можливих симптомів довший. Це може бути біль або тиск у нижній частині грудей, у верхній частині живота, у щелепі, шиї або верхній частині спини, нудота або блювання, запаморочення й задишка, печія або надзвичайна втома. Біль у грудях або відчуття тиску при цьому не завжди присутні.

Також про ризик треба думати з урахуванням контексту: високий артеріальний тиск під час вагітності, менопауза, гормонозамісна терапія й застосування контрацептивів можуть впливати на сумарний ризик.

Серце й шлунок мають спільні нервові зв’язки, тому багато жінок не підозрюють, що печія, нудота й проблеми з шлунково-кишковим трактом можуть бути проявами хвороби серця.

Основні ускладнення після інфаркту:

Кардіогенний шок — серце не може прокачувати кров, тиск падає критично

Гострі аритмії — фібриляція шлуночків, шлуночкова тахікардія (основна причина смерті)

Розрив серця — найчастіше на 3-5 день після інфаркту

Тромбоемболії — відриваються шматочки тромбів і закупорюють судини легень, мозку

Гостра серцева недостатність — набряк легень

Аневризма серця — виникає на місці великого некрозу

Інфаркт міокарда — це некроз ділянки серцевого м’яза через раптове припинення кровопостачання. За даними МОЗ України, щороку реєструється понад 45 000 випадків гострого інфаркту. Близько чверті пацієнтів — люди молодше 55 років. Швидкість реакції визначає все.

Реклама

Раніше вчені назвали ознаки, які можуть сигналізувати про те, що у вас буде інфаркт у майбутньому.

Також ми пояснювали причини ішемічного інсульту, його симптоми, фактори ризику, методи лікування та профілактики, а також особливості реагування на цей стан.

Новини партнерів