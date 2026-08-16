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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
232
Час на прочитання
2 хв

Як відрізняються симптоми інфаркту у жінок і чоловіків

У чоловіків класичні ознаки інфаркту проявляються більш очевидно, ніж у жінок. Це пов’язано з особливостями гормонального фону та будови судин.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Інфаркт міокарда — одна з найпоширеніших і найнебезпечніших серцево-судинних патологій сучасності

Інфаркт міокарда — одна з найпоширеніших і найнебезпечніших серцево-судинних патологій сучасності / © Pixabay

Чоловіки та жінки відрізняються фізіологічно, і симптоми серцевого нападу в них теж відрізняються. Через це жінки іноді невчасно звертаються по медичну допомогу і ризикують мати важкий перебіг чи померти.

Про це пише The Guardian.

Симптоми інфаркту відрізняються у чоловіків і жінок. У чоловіків найчастіше бувають сильний біль у грудях, у лівій руці, щелепі, шиї або спині, а також нудота, блювання, печія та задишка.

У жінок список можливих симптомів довший. Це може бути біль або тиск у нижній частині грудей, у верхній частині живота, у щелепі, шиї або верхній частині спини, нудота або блювання, запаморочення й задишка, печія або надзвичайна втома. Біль у грудях або відчуття тиску при цьому не завжди присутні.

Також про ризик треба думати з урахуванням контексту: високий артеріальний тиск під час вагітності, менопауза, гормонозамісна терапія й застосування контрацептивів можуть впливати на сумарний ризик.

Серце й шлунок мають спільні нервові зв’язки, тому багато жінок не підозрюють, що печія, нудота й проблеми з шлунково-кишковим трактом можуть бути проявами хвороби серця.

Основні ускладнення після інфаркту:

  • Кардіогенний шок — серце не може прокачувати кров, тиск падає критично

  • Гострі аритмії — фібриляція шлуночків, шлуночкова тахікардія (основна причина смерті)

  • Розрив серця — найчастіше на 3-5 день після інфаркту

  • Тромбоемболії — відриваються шматочки тромбів і закупорюють судини легень, мозку

  • Гостра серцева недостатність — набряк легень

  • Аневризма серця — виникає на місці великого некрозу

Інфаркт міокарда — це некроз ділянки серцевого м’яза через раптове припинення кровопостачання. За даними МОЗ України, щороку реєструється понад 45 000 випадків гострого інфаркту. Близько чверті пацієнтів — люди молодше 55 років. Швидкість реакції визначає все.

Раніше вчені назвали ознаки, які можуть сигналізувати про те, що у вас буде інфаркт у майбутньому.

Також ми пояснювали причини ішемічного інсульту, його симптоми, фактори ризику, методи лікування та профілактики, а також особливості реагування на цей стан.

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