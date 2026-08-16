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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Мінус 7 із 10 найбільших хабів: Україна вивела з ладу ключову логістику Wildberries у РФ

Україна вивела з ладу 7 із 10 головних логістичних хабів Wildberries.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Мінус 7 із 10 найбільших хабів: Україна вивела з ладу ключову логістику Wildberries у РФ

© ТСН.ua

У ніч проти 16 серпня внаслідок масштабної атаки безпілотників у Підмосков’ї спалахнули одразу кілька великих логістичних об’єктів. Серед них — склад російського маркетплейсу Wildberries у Коледіно, який вважається найбільшим логістичним центром компанії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Площа комплексу становить близько 250 тисяч квадратних метрів. Після атаки об’єкт зазнав серйозних пошкоджень, а його роботу було зупинено. Водночас у районі Домодєдово також сталася пожежа на великому логістичному об’єкті.

За даними українських джерел, після останніх ударів із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries сім уже виведені з ладу. Таким чином, атаки суттєво впливають на логістичну мережу російського маркетплейсу.

«Російська логістика гостро відчуває наслідки війни, яку Росія принесла в Україну», — зазначається у повідомленні.

Як ми писали, у Підмосков’ї після масованої атаки безпілотників спалахнув найбільший склад Wildberries у Росії. У Мережі зʼявилися кадри наслідків. На відео очевидців видно масштабний пожежу та густий дим над територією складського комплексу.

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