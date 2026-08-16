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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Украина может получить собственные баллистические ракеты для ударов по России: Федоров назвал время

Украина может получить возможность наносить удары по территории России отечественными баллистическими ракетами уже в ближайшие три-шесть месяцев. Первый запуск по планам Киева может состояться еще до конца 2026 года.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Михаил Федоров

Михаил Федоров / © Getty Images

Украина впервые получит возможность наносить удары баллистическими ракетами отечественного производства по территории России в течение ближайших трех-шести месяцев.

Об этом заявил бывший министр обороны Михаил Федоров, пишет CBS News.

По его словам, Киев планирует запустить первую подобную ракету по России еще до конца 2026 года.

«Одна из украинских компаний уже провела испытания баллистической ракеты. Война стала технологичной и Украина должна опережать Россию в каждом цикле развития технологий», — добавил он.

Украине не хватает ракет до Patriot

По данным FT, дефицит перехватчиков стал настолько острым, что воздушные силы перестали регулярно сообщать полное количество выпущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать, сколько из них не удается сбивать.

Президент Владимир Зеленский после одной из атак снова призвал партнеров ускорить поставки средств ПВО и ракет в них.

По оценкам Киева, для противодействия ожидаемым массированным ударам России по энергетической, газовой и водной инфраструктуре зимой Украине необходимо по меньшей мере 300 перехватчиков PAC-3 для Patriot.

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