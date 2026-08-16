Ей исполнилось 76: королевский дворец мило поздравил принцессу Анну с днем рождения

Принцесса Анна / © Getty Images

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Официальный аккаунт британской королевской семьи отметил это событие недавним снимком принцессы, сделанным во время одного из ее официальных мероприятий в этом году. Простое поздравление, но также и возможность вспомнить один из самых спонтанных моментов последних месяцев.

Снимок был сделан в марте прошлого года на стадионе «Мюррейфилд» во время Кубка шести наций. Фотография, выбранная для поздравления, идеально отражает характер принцессы Анны. Сестра короля Чарльза предстает в одном из тех образов, которые она часто повторяет на официальных мероприятиях: темно-синее пальто, шарф на шее и сдержанные украшения. Ничего особенно примечательного. Интересно ее выражение лица. Королевская особа смеется естественно и выглядит гораздо более расслабленной, чем обычно на подобных официальных снимках.

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Принцесса Анна / © Instagram британской королевской семьи

«Желаем вам очень счастливого дня рождения», — гласит подпись на снимке.

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Напомним, ранее мы рассказывали десять неизвестных фактов о любимой дочери принца Филиппа в честь ее дня рождения.

Принцесса Анна / © Getty Images

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