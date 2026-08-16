Из Днепра выловили рыбу-хищника: появилось видео

Солнечный окунь / © Вечерний Киев

Реклама

На одном из городских пляжей Запорожья рыбаки выловили солнечного окуня — пресноводного хищника, природная среда которого — водоемы Америки и Канады.

Как он попал в реку Днепр и чем опасен, объясняет «Суспільне».

Реклама

По словам главного специалиста отдела ихтиологии Госрыбагентства Максима Бронзюка, этот яркий представитель фауны, известный также как рыба-царек, появился в водоемах Днепровского каскада в начале 2000 года. Как именно он попал в реку неизвестно, однако специалисты выделяют две главные версии.

Реклама

«Прежде всего, по своему декоративному виду ее разводили сначала аквариумисты, потому что она яркой окраски, очень живая и привлекает, конечно, своим эстетическим видом. И, таким образом, возможно, ее выпустили в водохранилище Днепровского каскада именно аквариумисты. А вторая версия — это то, что она попала случайно во время вселения водных биоресурсов ценных в водоем Украины и в дальнейшем уже расселялась», — объясняют эксперты.

Но, несмотря на то, что Днепр не является природной средой для солнечного окуня, рыба быстро адаптировалась. Если раньше она была фиксирована преимущественно в южных областях, то сейчас она распространилась и на север страны, говорит Максим Бронзюк.

«И это один из самых вредных рыбселенцев у нас, чужеродный, его ореол обитания — реки и озера Америки и Канады. То есть, у нас он, конечно, появился целенаправленно. Он произрастает до 30 см. Рекорд 41 см этой рыбы. Живёт в неволе до 12 лет, на свободе гораздо меньше. И он очень широко распространился, начиная с южных регионов и сейчас фиксируется и вблизи Киева, в Киевском водохранилище», — отмечают специалисты.

Солнечный окунь — один из самых опасных хищников, который наносит значительный ущерб рыбному хозяйству и аборигенной фауне, выступая конкурентом для привычных видов, заметил Максим Бронзюк.

Реклама

«Это очень вредный вид рыбы. В тех водоемах, где возникает солнечный окунь, существенно сокращается количество хищников, так как солнечный окунь выступает для их конкурентом. Он поедает икру аборигенных видов рыб и молодежь поедает. Также он охраняет свою икру», — говорит главный специалист отдела ихтиологии Запорожского рыбпатруля.

И полностью уничтожить местную фауну Днепра этот вид не сможет. Для этого река слишком велика. Впрочем, чтобы обезопасить местные виды рыб — отлов солнечного окуня разрешен в неограниченном количестве, добавил Максим Бронзюк.

Раньше мы объясняли, может ли рыба задохнуться, находясь в воде.

Новости партнеров