Учёные обнаружили "бактерии психопатов": микробиом может быть связан с тёмными чертами характера

Микроорганизмы / © Pixabay

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Новое исследование ученых из Университета Порту в Португалии выявило статистическую связь между составом микробиоты человека и выраженностью психопатических черт.

Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на предварительные результаты исследования, опубликованные в журнале Translational Psychiatry.

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Команда биомедицинского исследователя Каролины Кошты проанализировала данные 200 здоровых взрослых. Участники прошли опрос для оценки психопатических черт, а также сдали образцы крови, слюны и кала для анализа микробного состава и метаболических показателей.

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Речь шла не о диагностике психопатии, а об изучении отдельных черт личности, в частности импульсивности, антисоциальности, недостатка эмпатии и склонности к манипуляциям.

Какие бактерии привлекли внимание учёных

Исследователи не обнаружили прямой связи между общим разнообразием микробиоты и психопатическими показателями. Однако сравнение данных участников выявило статистические ассоциации с отдельными микроорганизмами.

Более высокие уровни бактерий родов Allisonella и Prevotella, а также вида Cloacibacillus evryensis были связаны с более выраженными психопатическими чертами. Подобная связь ранее описывалась и в других обзорах данного исследования.

В то же время Treponema vincentii, обнаруженная в микробиоте полости рта, продемонстрировала противоположную статистическую связь: более высокое её количество соответствовало более низким показателям психопатических черт.

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Делают ли микробы человека психопатом?

Учёные подчеркивают, что результаты не доказывают, будто определённые бактерии «делают» человека психопатом. Речь идёт лишь о корреляции, а механизм возможной связи остаётся неизвестным.

Исследователи предполагают, что потенциальную роль могут играть воспалительные процессы, влияние микробиоты на эмоциональную обработку информации или выработка веществ, связанных с работой нервной системы, в частности ГАМК.

Авторы работы считают, что микробиота и продукты её метаболизма могут стать перспективным направлением для поиска биомаркеров психопатических черт. В то же время для подтверждения этой гипотезы необходимы более масштабные и контролируемые исследования.

Напомним, что недостаточное количество клетчатки в рационе может изменять поведение кишечных бактерий: вместо компонентов пищи они начинают использовать слизистый слой кишечника в качестве источника питательных веществ. Это может способствовать образованию потенциально вредных соединений.

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