Вчені знайшли "бактерії психопатів": мікробіом може бути пов’язаний із темними рисами характеру

Мікроорганізми / © Pixabay

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Нове дослідження вчених з Університету Порту в Португалії виявило статистичний зв’язок між складом мікробіоти людини та вираженістю психопатичних рис.

Про це повідомляє Science Alert з посиланням на попередні результати дослідження, опублікувані в журналі Translational Psychiatry.

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Команда біомедичної дослідниці Кароліни Кошти проаналізувала дані 200 здорових дорослих. Учасники пройшли опитування для оцінки психопатичних рис, а також здали зразки крові, слини та калу для аналізу мікробного складу й метаболічних показників.

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Йшлося не про діагностування психопатії, а про вивчення окремих рис особистості, зокрема імпульсивності, антисоціальності, браку емпатії та схильності до маніпуляцій.

Які бактерії привернули увагу вчених

Дослідники не виявили прямого зв’язку між загальним різноманіттям мікробіоти та психопатичними показниками. Однак порівняння даних учасників показало статистичні асоціації з окремими мікроорганізмами.

Вищі рівні бактерій родів Allisonella та Prevotella, а також виду Cloacibacillus evryensis були пов’язані з більш вираженими психопатичними рисами. Подібний зв’язок раніше описували й інші огляди цього дослідження.

Водночас Treponema vincentii, виявлена в ротовій мікробіоті, продемонструвала протилежну статистичну асоціацію: більша її кількість відповідала нижчим показникам психопатичних рис.

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Чи роблять мікроби людину психопатом?

Науковці наголошують, що результати не доводять, ніби певні бактерії «роблять» людину психопатом. Йдеться лише про кореляцію, а механізм можливого зв’язку залишається невідомим.

Дослідники припускають, що потенційну роль можуть відігравати запальні процеси, вплив мікробіоти на емоційну обробку або вироблення речовин, пов’язаних із роботою нервової системи, зокрема ГАМК.

Автори роботи вважають, що мікробіота та продукти її метаболізму можуть стати перспективним напрямом для пошуку біомаркерів психопатичних рис. Водночас для підтвердження цієї гіпотези необхідні масштабніші та контрольовані дослідження.

Нагадаємо, недостатня кількість клітковини в раціоні може змінювати поведінку кишкових бактерій: замість компонентів їжі вони починають використовувати слизовий шар кишечника як джерело поживних речовин. Це може сприяти утворенню потенційно шкідливих сполук.

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