Росія повторно вдарила по Одещині: зруйновано два житлові будинки – перші подробиці

Вибух (ілюстративне фото) / © Getty Images

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Російські війська повторно атакували цивільну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару реактивного безпілотника зруйновано два житлові будинки, попередньо постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Ворог повторно атакував цивільну інфраструктуру на Одещині. Ударом реактивного БпЛА зруйновано два житлові будинки. За попередніми даними, на жаль, троє людей постраждало», — зазначив він.

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На місці працюють відповідні служби. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.

Що відомо про попередню атаку

Раніше в Одесі пролунала серія вибухів на тлі повітряної тривоги через загрозу ударних безпілотників. За попередньою інформацією, один із дронів влучив у торговельний об’єкт, після чого виникла пожежа.

Кіпер повідомляв, що російські війська атакували реактивним безпілотником поштове відділення у торговельному центрі в передмісті Одеси.

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