Какому знаку Зодиака повезет 17 августа

Телец / © Credits

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Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня — 17 августа?

День, когда активизируется интуиция, которая оказывает нам помощь в решении многих — а иногда и всех — стоящих на повестке дня вопросов. От активных действий, чего бы они ни касались, нужно отказаться — вреда от такого поведения будет гораздо больше, чем пользы, в то время как спокойный и размеренный образ жизни окажется куда более результативным — во всех отношениях. При помощи продиктованных интуицией провидческих способностей удастся найти потерянное: вещи, животных и даже людей.

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Телец

Тельцы могут рассчитывать на успех во всех профессиональных делах — как давно начатых и по самым разным причинам приостановленных, так и новых, к которым они только приступили — особенно если этому предшествовала длительная и тщательна подготовка.

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В любом случае, поскольку предварительная работа была проведена на высоком уровне, а значит результат — сначала профессиональный, а затем карьерный и финансовый — не заставит себя долго ждать. Главное — приступить к работе без промедления, не дожидаясь дополнительных условий.

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