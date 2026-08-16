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Помолвочное кольцо с редким камнем: чем особенно украшение принцессы Евгении
Джей Бруксбэнк сделал предложение принцессе Йоркской Евгении в январе 2018 года после пости десяти лет отношений пары. И она сказала «да».
В помолвочном кольце, которое Джек выбрал для этого случая, был использован редкий сапфир падпараджа нежно-розового цвета. И это обручальное кольцо принцессы Евгении — поистине уникальное украшение среди многих украшений членов британской королевской семьи.
В этом кольце-солитере, украшенном редким сапфиром падпараджа, цвет сочетает в себе розовый и оранжевый оттенки, меняющиеся в зависимости от освещения. Джек Бруксбанк сделал предложение Евгении во время их поездки в Никарагуа в январе 2018 года, когда они наслаждались путешествием.
Пара поженилась 12 октября 2018 года. За восемь лет брака у них родилось трое детей: сыновья Август и Эрнест и дочь, имя которой пока не было объявлено публично, она появилась на свет совсем недавно – 3 августа 2026 года.
Напомним, что принцесса Евгения — не единственная представительница британской королевской семьи, чье помолвочное кольцо украшено сапфиром. Принцесса Уэльская Кейт носит кольцо с голубым сапфиром, которое когда-то принадлежало матери ее мужа принца Уильяма - покойной принцессе Диане. Кольцо Евгении также поразительно похоже на обручальное кольцо ее матери, Сары Фергюсон, но оно было с бирманским рубином.
Напомним, ранее мы показывали другие сапфировые кольца членов британской королевской семьи.