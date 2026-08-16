З Дніпра виловили рибу-хижака: з’явилося відео

Сонячний окунь / © Вечірній Київ

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На одному з міських пляжів Запоріжжя рибалки виловили сонячного окуня — прісноводного хижака, природне середовище якого — водойми Америки та Канади.

Як він потрапив у річку Дніпро і чим небезпечний, пояснює «Суспільне».

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За словами головного спеціаліста відділу іхтіології Держрибагентства Максима Бронзюка, цей яскравий представник фауни, відомий також як риба-царьок, з’явився у водоймах Дніпровського каскаду на початку 2000 років. Як саме він потрапив до річки достеменно невідомо, однак фахівці виділяють дві головні версії.

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«Передусім, через свій декоративний вигляд її розводили спочатку акваріумісти, тому що вона яскравого забарвлення, дуже жива і приваблює, звісно, своїм естетичним виглядом. І таким чином, можливо, її випустили у водосховище Дніпровського каскаду саме акваріумісти. А друга версія — це, що вона потрапила випадково під час вселення водних біоресурсів цінних до водойми України і надалі вже розселявся», — пояснюють експерти.

Та попри те, що Дніпро не є природним середовищем для сонячного окуня, риба швидко адаптувалась. Якщо раніше її фіксували переважно у південних областях, то нині вона поширилася і на північ країни, каже Максим Бронзюк.

«І це один із найбільш шкідливих рибселенців в нас, чужорідний, його ореол мешкання є річки та озера Америки та Канади. Тобто в нас він, звісно, з’явився цілеспрямовано. Він виростає до 30 см. Рекорд 41 см цієї риби. Живе у неволі до 12 років, на волі значно менше. І він дуже широко розповсюдився, починаючи з південних регіонів і вже наразі фіксується і поблизу Києва, в Київському водосховищі», — зазначають фахівці.

Сонячний окунь — один і найнебезпечніших хижаків, який завдає значної шкоди рибному господарству та аборигенній фауні, виступаючи конкурентом для звичних видів, зауважив Максим Бронзюк.

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«Це дуже шкідливий вид риби. В тих водоймах, де з’являється сонячний окунь, значно скорочується кількість хижаків, тому що сонячний окунь виступає для них конкурентом. Він поїдає ікру аборигенних видів риб і також молодь поїдає. Також він охороняє свою ікру», — каже головний спеціаліст відділу іхтіології Запорізького рибпатруля.

Та повністю знищити місцеву фауну Дніпра цей вид не зможе. Для цього річка занадто велика. Втім, аби убезпечити місцеві види риб — вилов сонячного окуня дозволений в необмеженій кількості, додав Максим Бронзюк.

Раніше ми пояснювали, чи може риба задихнутися, перебуваючи у воді.

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