Война Трампа пробила дыру в обороне Запада: Telegraph об угрозе миру и Украине

Глобальный дефицит ПВО: США израсходовали две трети запасов Patriot во время войны с Ираном / © defence-ua.com

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Западные страны оказались перед угрозой критического дефицита средств противоракетной обороны из-за истощения американских арсеналов во время войны США с Ираном. Мировая нехватка средств перехвата для систем Patriot уже напрямую ударила по Украине, где ситуация с защитой неба от российских баллистических атак стала критической.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Истощение американских арсеналов

В издании напоминают, что США десятилетиями являлись лидерами в разработке этих оборонных средств и их продаже союзникам.

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Его оборонный гигант создал такие системы как Patriot и батареи Terminal High Altitude Area Defence (Thaad), которые сейчас защищают города и военные базы по всему Персидскому заливу, Европе и Азии.

Этот защитный зонтик оказался эффективным, хотя и дорогостоящим, в войне Дональда Трампа против Ирана, позволив странам Персидского залива и американским базам перехватить более 90 процентов иранских ракет.

Однако само прикрытие дорого обошлось из-за запасов оборонительных ракет, объем производства которых на несколько лет был выпущен в считанные месяцы.

Гонка вооружений: Запад не успевает за противниками

Это привело к вопросам о том, сможет ли противоракетная оборона справиться с новой погоней вооружений с Россией, Ираном, Китаем и Северной Кореей.

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Согласно недавней оценке аналитического центра Центра стратегических и международных исследований США использовали около двух третей запасов Patriot, которые имели до войны с Ираном, и около 40 процентов запасов Thaad.

Сообщается, что количество ракет-перехватчиков Patriot сократилось с примерно 2330 до примерно 800, а количество ракет-перехватчиков Thaad, которые могут уничтожать летящие на большой высоте ракеты, снизилось с 452 до примерно 250.

Заводы в США производят лишь около 650 ракет-перехватчиков Patriot в год, каждый стоимостью около 4 миллионов долларов, и недавно около 96 ракет-перехватчиков Thaad, каждая стоимостью около 16 миллионов долларов.

Пентагон и Трамп решительно отрицают какую-либо нехватку боеприпасов, но сообщения об истощении запасов являются проблемой не только Америки.

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Девятнадцать стран используют систему Patriot, включая Германию, Польшу, Украину, Японию, Катар, Саудовскую Аравию и Египет. Почти все они зависят от производства и цепи поставок США, а это означает, что любой дефицит в США фактически становится глобальным дефицитом.

Япония имеет лицензию на производство ракет Patriot, а Германия строит завод, но они гораздо меньше производственных линий в США, и для масштабирования понадобится некоторое время. При нынешних темпах для замены запасов, которые использовались в 2026 году, понадобится несколько лет.

Аналитики говорят, что ситуация более насущная, поскольку Россия, Иран, Китай и Северная Корея наращивают производство ракет. В гонке вооружений между производством баллистических ракет и противоракетной обороной оборонная сторона отстает.

Китай уже имеет около 3000 баллистических ракет, а Россия, как говорится, может производить 120 в месяц, что примерно вдвое превышает текущий темп производства Patriot. Кроме того, Северная Корея снабжает Москву собственными ракетами.

Расхождение еще больше, поскольку согласно действующей военной доктрине США, противоракетная оборона запускает две ракеты-перехватчики на каждую летящую ракету, чтобы увеличить шансы на ее поражение.

Война в Иране является основной причиной истощения, но запасы никогда не велики, и это оказалось новым распространением ракетной войны, говорят аналитики.

Военные планировщики недооценили, какая оборона от баллистических ракет им понадобится в современном конфликте и считали, что их запасов хватит.

«В мире их просто не так много, и это считалось чем нормальным. Люди начали осознавать проблему, когда началась война в Украине», — говорит Дженнифер Кавана из американского аналитического центра Defence Priorities

Производственные ограничения и новые угрозы

Запасы были истощены из-за поставок в Украину, защиты Израиля после нападений 7 октября 2023 года и во время Двенадцатидневной войны с Ираном в 2025 году, а также — самое важное — войну с Ираном в этом году.

Саша Брухманн из аналитического центра Международного института стратегических исследований сказала: «Идея заключалась в том, что мы можем накапливать запасы для ограниченных войн, но теперь Украина и эта война показали, что нельзя накапливать запасы, чтобы пройти из-за большой войны».

Наращивание производства займет годы и будет нелегким, поскольку заводы не единственные узкие места. Производство может сдерживаться нехваткой узких мест в производстве из-за нехватки узких компонентов и материалов, таких как головки самонаведения, электроника или ракетные двигатели.

По словам экспертов, США не находятся под угрозой исчерпания запасов, но приближаются к точке, когда им придется расставлять и перераспределять приоритеты.

Предположения о количестве ракет, которые могут потребоваться для поддержки нескольких конфликтов в разных регионах, больше не надежны. Это может заставить американских командиров в Тихом океане конкурировать за запасы с американскими командирами на Ближнем Востоке и в Европе.

Ситуация еще хуже для союзников США, в частности, для Украины. Что произойдет, когда закончатся возможности противоракетной обороны, стало очевидно в Киеве в этом месяце.

По сообщениям, союзники Украины ежегодно снабжают ей около 130 ракет-перехватчиков Patriot, но сейчас этого слишком мало, чтобы справиться с натиском российского оружия, такого как баллистические ракеты «Искандер-М». Киев когда-то мог сбить почти все летевшие на него ракеты, но его оборона стала слабой.

По данным украинских ВВС, Россия за первые 10 дней августа выпустила около 70 баллистических ракет по Украине, перехватив только одну. Владимир Зеленский заявил, что проблема состоит в том, что украинские ракеты-перехватчики Patriot почти иссякли.

Президент Украины ведет переговоры с Трампом по созданию собственной производственной линии в Украине, но его чиновники признают, что это может занять от одного до пяти лет.

Страны Персидского залива размещают очень большие заказы для пополнения своих запасов после того, как в начале войны исчерпали свои арсеналы, отражая иранские обстрелы. Американские оборонные гиганты уже заявили, что нарастят производство, но это также потребует времени.

В прошлом месяце компания Lockheed Martin выиграла семилетний контракт на 58,6 миллиарда долларов на утроение производства новейшего перехватчика Patriot к концу 2030 года.

Израиль, Южная Корея, Франция и Италия имеют собственные системы внутреннего развития, которые в конечном счете могли бы восполнить некоторые пробелы, но их промышленные мощности ограничены.

Это происходит на фоне растущего числа баллистических ракет.

Все четыре страны, производящие ракеты, будут пытаться извлечь уроки из того, что происходит на Ближнем Востоке и в Украине, и попытаются оценить мощность противоракетной обороны.

Несоответствие между ракетами и противоракетной обороной теперь может стать фактором, который повлияет на то, как Запад и его союзники будут реагировать на агрессию, вмешательство и провокации в так называемой серой зоне за порогом конфликта.

Напомним, что Воздушные силы Украины перестали указывать в ежедневных отчетах количество российских ракет.

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