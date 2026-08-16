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- Украина
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Массированный удар по Киеву, Кременчугу и Кривому Рогу: сколько ракет сбила ПВО
Силы обороны сбили 85 дронов и три ракеты Х-59/69, однако зафиксировано попадание на 13 локациях — боевая работа продолжается.
В ночь на 16 августа враг атаковал Киев, Кременчуг и Кривой Рог противокорабельными ракетами «Оникс», баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23 из Курской, Брянской и Воронежской областей, управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства. БпЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), «Гербера» и дронами-имитаторами типа «Пародия» по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым.
Об этом сообщили Воздушные силы Украины в Telegram.
Основное направление удара — Киевщина, Полтавщина, Днепропетровщина.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено три управляемых авиационных ракеты Х-59/69, а также 85 вражеских БпЛА типа Shahed, «Гербера» и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях.
В ПС предупредили, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Поэтому следует соблюдать правила безопасности.
Напомним, в ночь на 16 августа Киев содрогнулся от взрывов: враг атаковал столицу баллистическими ракетами.