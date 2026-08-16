Втрати у липні стали одними з найвищих за всю війну: наскільки зменшилося військо окупанта

Втрати росіян у липні / © Associated Press

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Липень став для російської армії одним із найкривавіших місяців від початку повномасштабної війни в Україні. За даними Міністерства оборони України, за минулий місяць сили РФ втратили на полі бою 42 860 військовослужбовців вбитими та пораненими. Це найвищий показник із січня 2025 року й четвертий за рівнем втрат місяць за весь час війни.

Про це пише New York Post.

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Рекордні втрати Кремля за місяць: статистика

Загальні втрати окупантів вже наближаються до позначки у 1,5 мільйона осіб. Експерти зазначають, що дефіцит рекрутів і проблеми з мобілізацією роблять ситуацію для Володимира Путіна дедалі критичнішою.

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Кремль заманює росіян на фронт обіцянками «тихої служби», а також залучає іноземців, зокрема, громадян африканських країн. Крім того, за даними української розвідки, Пхеньян готує до відправки в Росію від 30 до 50 тисяч північнокорейських військових додатково до 15 тисяч, відправлених 2024 року.

Тим часом на передовій ініціативу перехоплюють Збройні сили України. На південному напрямку українським підрозділам вдалося звільнити майже 775 кв. км та відновити контроль над 26 населеними пунктами. На стику Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей ЗСУ за допомогою точкових атак відтіснили росіян та продовжили руйнувати оборону окупантів.

Паралельно Сили оборони нарощують удари по глибокому тилу РФ. Днями ЗСУ атакували авіабазу «Саваслейка» далекобійними ракетами «Фламінго». Саме там дислокуються винищувачі МіГ-31 — носії балістичних ракет. Точні масштаби пошкоджень авіатехніки наразі уточнюються.

Ще одного удару зазнав ракетно-космічний центр «Прогрес» у Самарі — одне з ключових підприємств «Роскосмосу», задіяне у виробництві мікроелектроніки.

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Росіяни брешуть про успіхи на фронті

Нагадаємо, російське командування заявило про серію нових територіальних здобутків на півночі України та на Харківщині, зокрема, про захоплення Новомихайлівки та Кудіївки.

Однак в Інституті вивчення війни зазначають, що ці успіхи не мають незалежного підтвердження на полі бою, а заяву щодо Новомихайлівки спростував навіть один із кремлівських військових блогерів.

На думку експертів, російські військові свідомо перебільшують масштаби свого просування, щоб створити ілюзію постійного й успішного наступу на всіх ключових напрямках. Головна мета подібних дезінформаційних вкидів — переконати західних партнерів у безперспективності подальшої підтримки України.

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