У милій гороховій сукні: королева Мері відвідала кінні змагання

Королева Мері / © Getty Images

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Її Величність була присутня вчора на галазаході під час відкриття Чемпіонату світу FEI 2026 року в Ахені. Це глобальний кінний захід, де розігруються світові титули у виїздці, триборстві, драйвінгу, пара-виїздці, конкурі та вольтижуванні.

Королева Мері обрала для виходу у світ коричневу сукню міді в гороховий принт, підібравши до вбрання туфлі в тон і пояс із каміння на талії. На ній також були сережки-висячки з кольоровим камінням із золота, кілька золотих браслетів та каблучок, а також світлий манікюр на нігтях. Волосся вона уклала в стильне укладання і зробила виразний макіяж.

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Королева Мері / © Getty Images

Цей самий захід відвідала спадкоємиця нідерландського престолу – принцеса Катаріна-Амалія. Як любителька їздити верхи вона не могла не приїхати до Ахена на змагання.

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Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

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