Кохання під час затемнення: у житті цих знаків Зодіаку може з'явитися особлива людина

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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12 серпня відбудеться повне сонячне затемнення у знаку Лева. Астрологи пов'язують його з темами кохання, пристрасті, творчості, особистої сміливості та бажання жити відповідно до власних почуттів. У прогнозах на тиждень 9–15 серпня цей період називають особливо помітним для романтичної сфери та нових починань.

Додаткового акценту стосункам у серпні надає Венера, яка від 6 серпня перебуває у Терезах — знаку, яким вона традиційно керує в астрології. А вже 13 серпня Меркурій утворює сприятливий аспект із Венерою, який астрологи пов'язують із приємними розмовами, симпатією та здатністю легше знаходити спільну мову.

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Для чотирьох знаків Зодіаку романтична тема найближчих днів може виявитися особливо помітною.

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Овен

Для Овнів затемнення у Леві активізує одну з найбільш романтичних тем гороскопу — кохання, побачення, задоволення та творчість.

Самотні Овни можуть раптом звернути увагу на людину, яку раніше сприймали зовсім інакше, або познайомитися з кимось у несподіваних обставинах.

Особливо перспективними можуть виявитися знайомства через відпочинок, хобі, творчі заходи або компанію друзів.

Головне — не намагатися одразу вирішити, чим повинна закінчитися нова історія. Затемнення символізує початок процесу, а не готовий фінал.

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Для Овнів, які вже перебувають у парі, цей період може повернути у стосунки більше романтики та спонтанності. Настав час згадати, що партнерство складається не лише зі справ і зобов'язань.

Близнята

Для Близнят серпень може виявитися одним із найцікавіших романтичних періодів літа.

Венера у Терезах активізує для цього знака сферу романтики, задоволення і побачень. Астрологічні прогнози на серпень окремо відзначають цей транзит як сприятливий для знайомств та розвитку особистого життя Близнят.

Особлива людина може з'явитися через листування, соціальні мережі, коротку поїздку, друзів або навіть випадкову розмову.

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Тут ключовим може стати саме спілкування. Близнята можуть відчути, що нарешті зустріли людину, з якою не доводиться постійно шукати теми для розмови.

А тим, хто вже має партнера, варто більше говорити про бажання та майбутні плани. Невелика розмова може несподівано привести до важливого рішення.

Лев

Леви перебувають безпосередньо в центрі подій, адже сонячне затемнення відбувається саме у їхньому знаку.

Це може стосуватися не лише зовнішніх змін, а й того, якого кохання Леви хочуть для себе надалі.

Деякі представники знака можуть відчути, що готові до стосунків іншого рівня. Інші — навпаки зрозуміти, що більше не хочуть витрачати час на історії без перспектив.

Самотні Леви цього періоду можуть привертати більше уваги. Меркурій також перебуває у Леві, посилюючи в астрологічній інтерпретації теми самопрезентації, сміливого спілкування та здатності заявити про себе.

Тому нове знайомство може початися дуже просто — з розмови, повідомлення чи людини, яка першою проявить зацікавленість.

Але затемнення нагадує: важливо не лише подобатися іншому, а й запитати себе, чи подобається ця людина вам.

Водолій

Для Водоліїв це, ймовірно, один із найважливіших любовних періодів серед усіх знаків Зодіаку.

Затемнення у протилежному знаку Лева безпосередньо акцентує партнерство. У поточних астрологічних прогнозах для Водоліїв окремо згадується можливість важливого романтичного етапу або зміни статусу стосунків.

Для самотніх представників знака це може означати появу людини, яка досить швидко стане важливою.

Причому знайомство не обов'язково відповідатиме звичному «типажу» Водолія. Саме незвичність людини або обставин може привернути увагу.

Для тих, хто вже перебуває у стосунках, затемнення може поставити питання про майбутнє союзу. Можливі розмови про спільне життя, новий рівень відповідальності або інші рішення, які змінюють статус пари.

Чи може затемнення повернути колишнє кохання

Періоди затемнень в езотеричній традиції часто пов'язують із поверненням незавершених історій.

Тому протягом найближчих днів хтось справді може отримати повідомлення від людини з минулого або випадково зустріти колишнього партнера.

Але саме повернення людини ще не означає необхідності відновлювати стосунки.

Іноді минуле повертається лише для того, щоб людина остаточно зрозуміла, чому певна історія закінчилася.

Не намагайтеся передбачити всю історію за один день

Сонячні затемнення в астрології трактують як початок тривалішого циклу, а не як добу, коли обов'язково має статися доленосна подія.

Тому нове знайомство 12 серпня може виявитися важливим лише згодом. Так само давно знайома людина може раптом відкритися з іншого боку.

Овнам, Близнятам, Левам та Водоліям найближчими днями варто бути трохи уважнішими до нових контактів, запрошень і розмов.

Іноді початок великої історії виглядає зовсім не як «доленосна зустріч», а як звичайне повідомлення: «Привіт. Як справи?»

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що це найбільше сонячне затемнення за майже 30 років: де Сонце зникне повністю і що побачать в Україні.

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