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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
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2 хв

Забудьте про "орел чи решка": які українські відповідники радить філолог

Фраза «орел чи решка» має імперське походження, адже пов’язана з російськими монетами. Філолог Віктор Дяченко пояснив, якими українськими словами її можна замінити.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Як сказати українською "орел чи решка"

Як сказати українською «орел чи решка» / © pexels.com

Звична фраза «Орел чи решка?», яку багато хто вимовляє під час підкидання монети, насправді є імперським анахронізмом. А як тоді сказати питомо українською цю фразу?

Про це розповів філолог і популяризатор української мови Віктор Дяченко.

«Орел чи решка?»: звідки взявся популярний вислів і як замінити його українською

За словами мовознавця, на українських монетах орла ніколи не було — там викарбувано тризуб. Уживаний вислів сягає корінням часів Російської імперії, коли на лицьовому боці монет зображували двоголового орла. Не менш цікавою виявилася й історія «решки»:

«На звороті мідних монет тоді чеканили складний підпис. Прості люди не вміли читати, тому переплетені літери здавалися їм решіткою. Звідси і походить слово „решка“. Використовуючи цей вислів сьогодні, ви автоматично тягнете російські імперські гроші в сучасний український простір».

Для банківської сфери та нумізматики існують чіткі офіційні терміни:

  • Аверс — лицьовий бік (де розміщено герб і напис «Україна»);

  • Реверс — зворотний бік (де вказано цифру та номінал);

  • Гурт або рант — бокове ребро монети.

Водночас у побуті, коли підкидаєте монетку догори, експерт радить обирати природні та логічні українські альтернативи:

  • Герб чи число / тризуб чи номінал — найточніші варіанти, адже ви просто називаєте те, що бачите;

  • «Лик чи лік» — поетична народна пара, де лик позначає зображення герба, а лік — цифру й рахунок;

  • «Чоло чи тило» — давні українські слова для позначення передньої та задньої частини будь-якого предмета.

«Говоріть, впізнавайте українську і пам’ятайте, вона прекрасна, коли звучить вашим голосом», — підсумовує Віктор Дяченко.

Як українською сказати «мамкін синок»

Нагадаємо, популярний у побуті та соціальних мережах вислів «мамкін синок» є суржиковою калькою з російської мови. Мовознавці наголошують, що його варто замінювати питомими українськими відповідниками.

Найнейтральнішим є варіант «матусин (або мамчин) синок», а серед розмовних слів залежно від контексту підходять «мамій», «мамчич», «пестун», «пестій», «мазун» чи «мазунчик». Також для точнішого опису людини можна використовувати природні описові фрази, як-от «надто залежний від матері» чи «живе під маминим крилом».

Окремо фахівці звертають увагу на норми словотвору присвійних прикметників: за правилами чергування приголосних в українській мові правильно казати «мамчин», тоді як форма «мамкін» суперечить нормам сучасної літературної мови.

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