Лесю помили і причепурили: чому в Києві знімають мішки з піском із пам'ятників попри посилення обстрілів

Пам’ятник Лесі Українці / © ТСН

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Із пам’ятника Лесі Українці в центрі Києва спершу зняли захисні конструкції, а тепер — ще й помили.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни більшість пам’ятників у столиці закрили мішками з піском. І от тепер потроху повертають видатних українців на світ Божий.

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Чому саме зараз — адже обстріли столиці лише посилюються — дізнавався кореспондент ТСН Дмитро Фурдак.

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Водні процедури після років укриття

Майже 4,5 року пам’ятник видатній українській письменниці захищали мішки з піском. Тепер фахівці вирішили — досить. Уже кілька тижнів Леся Українка споглядає одноіменний бульвар без захисних споруд, але зі слідами часу та птахів. Мішки з піском і дерев’яну конструкцію вже розібрали, і настав час для водних процедур.

Миття пам’ятників здійснює приватна компанія власним коштом — грошей з міського бюджету на це не витрачають.

«Очищення проводиться водою, без хімікатів — від нашарування природних чинників та від посліду птахів. Очищення відбувається зверху вниз для того, щоб вода плавно стікала і не порушувалася технологія очистки безпосередньо пам’ятника», — пояснює виконавчий директор компанії Віталій Ворона.

Нині найбільш відповідальна місія — у верхолаза Ярослава Шаповаленка. Спершу він миє скульптуру напором води, а потім — щіткою.

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Клопоту додає дизайн меморіалу: фонтан і парапет довкола скульптури не дозволяють техніці під’їхати впритул до монумента. Тож верхолазу доводиться працювати на витягнутих руках. Чоловік зізнається, що результат не ідеальний, але робота вимагає обережності.

«Важко дається, так. Є окиси металу, які тяжко відмиваються, але тут прийнято рішення використовувати делікатну чистку… З Лесею був дуже ніжний і лагідний», — каже верхолаз Ярослав Шаповаленко.

По завершенню робіт скульптура стає більш матовою, а слідів життєдіяльності птахів майже не видно.

Чому вологий пісок став загрозою для монументів

Та головне, як кажуть у Департаменті культури КМДА, мішки з піском, які захищали від імовірної російської атаки, натомість гарантували для пам’ятника інші негаразди.

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«Коли вони стоять тривалий час у закритті з контактом із вологим піском або з іншими наповнювачами, які були, починаються процеси мікроорганізмів, які розвиваються і створюють таку собі екосистему, що може призвести до руйнування або пошкодження пам’ятників», — роз’яснює директор Департаменту культури КМДА Сергій Анжияк.

Крім того, додає представник мерії, вибухова хвиля від можливого удару вкупі із захисними спорудами може ще більше пошкодити пам’ятник через силу тиску.

«Якщо взяти порожню пляшку, поставити її у відро, засипати це все піском і по відру просто ударити кувалдою — ви побачите, що відро буде ціле, пісок буде цілий, а пляшка буде розбита в дрібзки», — наводить наочну аналогію посадовець.

Які пам’ятники відкриють наступними

Першими скульптурами, які повністю розкрили від мішків із піском, стали фігури княгині Ольги, просвітителів Кирила й Мефодія та апостола Андрія Первозванного. Вони зроблені з білого мармуру і він уже майже почав зеленіти, тож розконсервацію провели саме вчасно, кажуть у міськадміністрації.

Інші монументи столиці відкриватимуть поступово. Наступними у всій своїй красі постануть засновники Києва на набережній Дніпра — Кий, Щек, Хорив та їхня сестра Либідь.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЛО В ЗАПОРІЖЖІ! 7 ЗАГИБЛИХ! У ТЦК викрили тисячі незаконних рішень | ТСН 20:00 11 серпня

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