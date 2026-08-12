Лесю помыли и привели в порядок: почему в Киеве снимают мешки с песком с памятников, несмотря на усиление обстрелов

Памятник Лесе Украинке / © ТСН

Реклама

С памятника Лесе Украинке в центре Киева сначала сняли защитные конструкции, а теперь — ещё и помыли.

Напомним, в начале полномасштабной войны большинство памятников в столице закрыли мешками с песком. И вот теперь постепенно возвращают выдающихся украинцев на свет Божий.

Реклама

Почему именно сейчас — ведь обстрелы столицы только усиливаются — выяснял корреспондент ТСН Дмитрий Фурдак.

Реклама

Водные процедуры после многих лет укрытия

Почти 4,5 года памятник выдающейся украинской писательнице защищали мешки с песком. Теперь специалисты решили — хватит. Уже несколько недель Леся Украинка взирает на одноимённый бульвар без защитных сооружений, но со следами времени и птиц. Мешки с песком и деревянную конструкцию уже разобрали, и настало время для водных процедур.

Мойку памятников осуществляет частная компания за свой счет — деньги из городского бюджета на это не тратятся.

«Очистка проводится водой, без химикатов — от наслоений, образовавшихся под воздействием природных факторов, и от птичьего помета. Очистка происходит сверху вниз, чтобы вода плавно стекала и не нарушалась технология очистки самого памятника», — объясняет исполнительный директор компании Виталий Ворона.

Сейчас самая ответственная задача — у альпиниста Ярослава Шаповаленко. Сначала он моет скульптуру струей воды, а затем — щеткой.

Реклама

Дополнительные сложности создает дизайн мемориала: фонтан и парапет вокруг скульптуры не позволяют технике подъехать вплотную к монументу. Поэтому альпинисту приходится работать на вытянутых руках. Мужчина признается, что результат не идеален, но работа требует осторожности.

«Да, это непросто. Есть окисы металла, которые трудно отмываются, но здесь было принято решение прибегнуть к деликатной очистке… С Лесей он обращался очень нежно и ласково», — говорит альпинист Ярослав Шаповаленко.

По завершении работ скульптура приобретает более матовый вид, а следы жизнедеятельности птиц практически не заметны.

Почему влажный песок стал угрозой для памятников

Но главное, как говорят в Департаменте культуры КГГА, мешки с песком, которые должны были защитить от возможной российской атаки, на самом деле принесли памятнику другие неприятности.

Реклама

«Когда они находятся в закрытом состоянии в течение длительного времени в контакте с влажным песком или другими наполнителями, которые там были, запускаются процессы жизнедеятельности микроорганизмов, которые развиваются и создают своего рода экосистему, что может привести к разрушению или повреждению памятников», — поясняет директор Департамента культуры КГГА Сергей Анжияк.

Кроме того, добавляет представитель мэрии, взрывная волна от возможного удара в сочетании с защитными сооружениями может еще больше повредить памятник из-за силы давления.

«Если взять пустую бутылку, поставить её в ведро, засыпать всё это песком и просто ударить по ведру кувалдой — вы увидите, что ведро останется целым, песок останется целым, а бутылка разлетится на осколки», — приводит наглядную аналогию чиновник.

Какие памятники откроют следующими

Первыми скульптурами, которые полностью раскрыли из мешков с песком, стали фигуры княгини Ольги, просветителей Кирилла и Мефодия и апостола Андрея Первозванного. Они выполнены из белого мрамора, который уже почти начал зеленеть, поэтому расконсервацию провели как раз вовремя, говорят в городской администрации.

Остальные памятники столицы будут открываться постепенно. Следующими во всей своей красе предстанут основатели Киева на набережной Днепра — Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД В ЗАПОРОЖЬЕ! 7 ПОГИБШИХ! В ТЦК выявили тысячи незаконных решений | ТСН 20:00 11 августа

Новости партнеров