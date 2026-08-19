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Княгиня Софі в білому костюмі Max Mara з’явилася на святкуванні Національного дня Ліхтенштейну
Святкування стало нагодою для князівської родини з’явитися на публіці у святкових образах.
15 серпня Князівство Ліхтенштейн святкувало Національний день Ліхтенштейну. З цієї нагоди жителі Вадуца зібралися в саду замку Вадуц, щоб побачити князівську родину.
У святкуваннях взяли участь спадковий князь Алоїз і його дружина княгиня Софі. Князь з’явився у класичному костюмі з краваткою, а княгиня обрала білий костюм від Max Mara, який поєднала з топом, лаконічними золотими прикрасами та окулярами.
Національний день Ліхтенштейну є державним святом країни. Його святкують 15 серпня щороку, починаючи від 1940-го. Напередодні свята князівська родина оголосила, що змінить правила престолоуспадкування і переходить до абсолютного первородства.