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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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70
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Княгиня Софі в білому костюмі Max Mara з’явилася на святкуванні Національного дня Ліхтенштейну

Святкування стало нагодою для князівської родини з’явитися на публіці у святкових образах.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Князь Ліхтенштейну Алоїз зі своєю дружиною княгинею Софією

Князь Ліхтенштейну Алоїз зі своєю дружиною княгинею Софі / © Getty Images

15 серпня Князівство Ліхтенштейн святкувало Національний день Ліхтенштейну. З цієї нагоди жителі Вадуца зібралися в саду замку Вадуц, щоб побачити князівську родину.

Князь Ліхтенштейну Алоїз зі своєю дружиною княгинею Софі / © Getty Images

Князь Ліхтенштейну Алоїз зі своєю дружиною княгинею Софі / © Getty Images

У святкуваннях взяли участь спадковий князь Алоїз і його дружина княгиня Софі. Князь з’явився у класичному костюмі з краваткою, а княгиня обрала білий костюм від Max Mara, який поєднала з топом, лаконічними золотими прикрасами та окулярами.

Княгиня Софі / © Getty Images

Княгиня Софі / © Getty Images

Національний день Ліхтенштейну є державним святом країни. Його святкують 15 серпня щороку, починаючи від 1940-го. Напередодні свята князівська родина оголосила, що змінить правила престолоуспадкування і переходить до абсолютного первородства.

Князь Ліхтенштейну Алоїз зі своєю дружиною княгинею Софі / © Getty Images

Князь Ліхтенштейну Алоїз зі своєю дружиною княгинею Софі / © Getty Images

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