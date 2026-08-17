Князівська родина Ліхтенштейну зробила важливу заяву

Спадковий принц Ліхтенштейна Алоїс та спадкова принцеса Софі / © Getty Images

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Ця невелика європейська держава залишається єдиною монархією на континенті, де діє агнатична система первородства, тобто жінкам не дозволяється успадковувати престол, а інші сини мають пріоритет перед першими доньками.

Однак у своїй заяві монархія підтвердила, що тепер переходить до абсолютного первородства, кращої моделі європейських монархій, хоча в Монако, як і раніше, діє правило первородства, яке віддається переважно чоловікам, пише Hello!.

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Спадковий принц Ліхтенштейна Алоїс та спадкова принцеса Софі / © Getty Images

«Шановні громадяни Ліхтенштейну, вміння поєднувати спадкоємність із оновленням — це принцип, якого ми також дотримуємось у княжому домі», — йдеться у заяві. «Протягом нашої багатовікової історії ми отримали величезну користь із прийняття рішень з урахуванням довгострокової перспективи та ретельного обмірковування. Сьогодні я радий повідомити вас про рішення, яке має величезне значення для нашої Палати, — рішення, яке обговорювалося всередині сім'ї, зокрема протягом десятиліть. Воно спричиняє внесення поправок до Закону про Палату. Конкретна робота над цим розпочалася наприкінці минулого року, і в середу вона отримала необхідну більшість у дві третини голосів серед членів сім'ї, які мають право голосу.

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Ця поправка надає всім нащадкам жіночої статі з княжого дому ті самі права участі у питаннях, що стосуються Закону про дім, що й їхнім братам чоловічої статі. Крім того, порядок престолоуспадкування змінюється з чоловічого первородства на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток — незалежно від статі — стане спадкоємцем престолу, а згодом принцесою або принцом Ліхтенштейна».

Нинішній монарх Ліхтенштейна – принц Ханс-Адам ІІ, і він очолює королівську родину від 1989 року. Зміна правил не торкнеться його спадкоємця, спадкового принца Алоїса, який був його первістком.

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