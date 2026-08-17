"Найкраще вдягнена жінка у світі": як Джекі Кеннеді підкорила Індію та Пакистан

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

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У березні 1962 року Жаклін Кеннеді вирушила до Індії та Пакистану з дипломатичним турне, яке мало стати одним із найпомітніших закордонних візитів для неї на той момент життя. Але увага світу була прикута не лише до політики, адже перша леді США перетворила кожен свій вихід на подію, а її гардероб став окремою мовою дипломатії.

У книжці Керолайн Галлеманн The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made («Кеннеді та Віндзори: історія двох династій — однієї за походженням і однієї створеної») 2026 року описується, як минула та поїздка.

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До подорожі Джекі вже мала міжнародну популярність і після її успішних поїздок до Канади та Європи адміністрація Білого дому зрозуміла, що вона може бути дипломатичним активом. Спочатку подорож до Індії та Пакистану планувалася як приватна, однак згодом уряди обох країн зацікавилися візитом, і він набув напівофіційного статусу.

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Протягом двох тижнів Джекі фотографувалася на слонах і верблюдах, каталася човном, відвідувала матчі з поло, виставки великої рогатої худоби, текстильні салони, лікарні та численні офіційні заходи. Вона зустрічалася з політиками, аристократами й представниками місцевої еліти.

Жаклін Кеннеді з сестрою / © Associated Press

Індія та Пакистан були державами, відносини між якими залишалися напруженими. Для США було важливо зміцнювати зв’язки з обома країнами, і популярність першої леді стала несподівано ефективним дипломатичним інструментом. Журнал Time назвав тоді суперництво Індії та Пакистану за право найтепліше прийняти Джекі «мирним змаганням». Її присутність була настільки помітною, що редактор Times of India згодом згадував: «Поки місіс Кеннеді була тут, в Індії більше нічого не відбувалося. Її присутність повністю домінувала на індійській сцені».

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Гардероб, який говорив замість неї

Джекі від самого початку не хотіла, щоб подорож перетворилася на «показ мод». Але уникнути цього було неможливо. 1962 року вона вже була міжнародною іконою стилю, а журналісти уважно стежили за кожною її сукнею, зачіскою та аксесуаром.

Журнал Life підрахував, що за час подорожі вона продемонструвала щонайменше 22 різні вбрання. В один із днів журналісти нарахували одразу п’ять образів — преса буквально полювала за подробицями її гардероба, а коли Джекі прибула до Пакистану, її вже називали «найкраще вдягненою жінкою у світі».

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Жаклін Кеннеді / © Associated Press

За її стилем стояв Олег Кассіні — один із головних творців образу першої леді. Для індійсько-пакистанського турне він разом із Джекі розробив гардероб, який поєднував її впізнавану естетику з елементами культури країн, які вона відвідувала. Він надихався могольськими мініатюрами, використовуючи рожевий, зелений, абрикосовий і білий кольори. Силуети частково перегукувалися з традиційним одягом регіону, але залишалися в межах характерного для Джекі стриманого, жіночного стилю.

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Але Джекі не намагалася буквально «перевдягнутися» в індійську чи пакистанську жінку — її образи лише делікатно демонстрували повагу до місцевої культури.

Яскраві кольори

У виборі кольорів був і практичний, і символічний сенс. Джекі взяла приклад із британської королеви Єлизавети: яскравий одяг допомагав бути помітною у величезних натовпах.

«Я хотів, щоб Джекі виділялася, і ми обоє вважали, що візуальний ефект кольору важливий», — пізніше писав Кассіні.

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Жаклін Кеннеді / © Associated Press

В Удайпурі люди вигукували «Jackie ki jai!» — «Слава Джекі!» — та «Ameriki Rani!» — «Королева Америки!», коли вона прибула човном у персиковій сукні, білих рукавичках і з багатошаровим перловим намистом.

Тадж-Махал

Одним із найсильніших моментів подорожі стало відвідання Тадж-Махала — мавзолею, який імператор Шах-Джахан звів на честь своєї покійної дружини Мумтаз-Махал. Джекі була настільки захоплена спорудою, що побачила її двічі — вранці та при місячному світлі.

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

Фотографія, на якій вона стоїть перед білим мармуровим мавзолеєм у приталеній сукні без рукавів із декоративним вирізом, розійшлася далеко за межами Індії.

Жаклін Кеннеді / © Associated Press

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