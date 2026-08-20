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- Шоу-бізнес
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68-річний Кевін Бейкон вийшов на червону доріжку разом із дружиною та сином
Сімейний вихід відбувся 19 серпня в межах фестивалю Scary Movies XIV.
Кевін Бейкон, Кіра Седжвік та їхній син Тревіс Бейкон разом з’явилися на червоній доріжці нью-йоркської прем’єри фільму Family Movie. Родина відвідала спеціальний показ стрічки в межах фестивалю Scary Movies XIV, що проходить у Нью-Йорку. Для Бейкона та Седжвік це був особливий сімейний вечір, адже Family Movie став спільним творчим проєктом подружжя та їхніх дітей.
68-річний Кевін Бейкон і 61-річна Кіра Седжвік виступили співрежисерами фільму, а також зіграли в ньому разом зі своїми дітьми — Тревісом та Сосі. Щоправда, Сосі цього вечора на прем’єру не завітала.
На червоній доріжці Бейкон, Седжвік і Тревіс позували разом перед фотографами, демонструючи теплу сімейну атмосферу. Їхній спільний вихід привернув увагу ще й тому, що поява всієї родини на публічному заході стала рідкісною можливістю побачити їх разом.
Прем’єра Family Movie також збіглася з днем народження Кіри Седжвік. Кевін публічно привітав дружину, присвятивши їй допис у соцмережі.
Сам фільм поєднує елементи комедії та жахів і розповідає про родину кінематографістів, яка знімає малобюджетний горор. Однак після появи тіла на знімальному майданчику постановка перетворюється на справжню історію в стилі слешера.