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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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1 хв

68-річний Кевін Бейкон вийшов на червону доріжку разом із дружиною та сином

Сімейний вихід відбувся 19 серпня в межах фестивалю Scary Movies XIV.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Кевін Бейкон і Кіра Седжвік

Кевін Бейкон і Кіра Седжвік / © Getty Images

Кевін Бейкон, Кіра Седжвік та їхній син Тревіс Бейкон разом з’явилися на червоній доріжці нью-йоркської прем’єри фільму Family Movie. Родина відвідала спеціальний показ стрічки в межах фестивалю Scary Movies XIV, що проходить у Нью-Йорку. Для Бейкона та Седжвік це був особливий сімейний вечір, адже Family Movie став спільним творчим проєктом подружжя та їхніх дітей.

68-річний Кевін Бейкон і 61-річна Кіра Седжвік виступили співрежисерами фільму, а також зіграли в ньому разом зі своїми дітьми — Тревісом та Сосі. Щоправда, Сосі цього вечора на прем’єру не завітала.

Кевін Бейкон і Кіра Седжвік / © Getty Images

Кевін Бейкон і Кіра Седжвік / © Getty Images

На червоній доріжці Бейкон, Седжвік і Тревіс позували разом перед фотографами, демонструючи теплу сімейну атмосферу. Їхній спільний вихід привернув увагу ще й тому, що поява всієї родини на публічному заході стала рідкісною можливістю побачити їх разом.

Кевін Бейкон, Кіра Седжвік та їхній син Тревіс Бейкон / © Getty Images

Кевін Бейкон, Кіра Седжвік та їхній син Тревіс Бейкон / © Getty Images

Прем’єра Family Movie також збіглася з днем народження Кіри Седжвік. Кевін публічно привітав дружину, присвятивши їй допис у соцмережі.

Сам фільм поєднує елементи комедії та жахів і розповідає про родину кінематографістів, яка знімає малобюджетний горор. Однак після появи тіла на знімальному майданчику постановка перетворюється на справжню історію в стилі слешера.

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