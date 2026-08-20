Чому магніти не можна чіпляти на деякі холодильники: це може пошкодити техніку

Магніти на холодильнику / © pixabay.com

Реклама

У більшості випадків магніт на дверцятах холодильника — це питання сумісності з поверхнею, а не автоматична загроза для роботи приладу. Багато холодильників утримують магніт, однак для окремих видів оздоблення є протилежна рекомендація.

Тож перед тим, як знімати весь декор або купувати нові сувеніри, з’ясуйте, яке покриття має саме ваша модель. Найнадійніше джерело такої інформації — інструкція або офіційна сторінка виробника.

Реклама

Коли магніт справді може нашкодити

Окрему увагу слід звернути на покриття Black Stainless і Fingerprint Resistant Stainless. GE Appliances прямо не рекомендує використовувати магніти на таких дверцятах, оскільки вони можуть пошкодити їх.

Реклама

Black Stainless — це оздоблення, нанесене на нержавну сталь. Таке покриття може подряпатися, а засобу для підфарбовування нержавної сталі виробник не пропонує. Ризик стосується передусім зовнішнього вигляду дверцят: пошкоджений фініш не робить холодильник несправним, але відновити поверхню може бути складно.

Така сама логіка діє для дверцят із захистом від відбитків пальців. Якщо в інструкції є застереження щодо магнітів, декор краще розмістити в іншому місці. Зовні схожі холодильники можуть мати різні матеріали й оздоблення, тож орієнтуватися лише на колір дверцят не варто.

Експерти говорять передусім про ризик для оздоблення. Звичайні декоративні магніти не ламають електроніку холодильника, не псують ущільнювач або самі собою не збільшують споживання електроенергії.

Як не подряпати дверцята холодильника

Перед використанням магнітів:

Реклама

знайдіть точну модель приладу й перевірте її інструкцію;

з’ясуйте, чи є на дверцятах Black Stainless, Fingerprint Resistant Stainless або інше спеціальне покриття;

не пересувайте магніт по поверхні — підіймайте його й переставляйте;

не використовуйте магніти, якщо виробник прямо їх не рекомендує;

не замінюйте магніт клеєм, скотчем чи іншими кріпленнями без дозволу виробника.

Перед тим як знімати всі сувеніри, знайдіть модель холодильника й перевірте інструкцію або офіційний сайт виробника. Для частини покриттів виробник радить обійтися без магнітів, щоб зберегти вигляд дверцят.

Новини партнерів

Новини партнерів