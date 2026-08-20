Чому літаки іноді «гавкають» перед злетом: пілоти пояснили дивний звук

Літак / © Associated Press

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Пасажири деяких літаків можуть почути незвичний звук, схожий на собачий гавкіт, ще до злету — коли борт стоїть біля виходу на посадку або починає руління. Попри характерний шум, тварини тут ні до чого: його створює одна із систем літака.

Про це повідомило видання Travel+Leisure.

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Як пояснив автор книги «Конфіденційна кабіна» та засновник Ask the Pilot Патрік Сміт, таке «гавкання» характерне передусім для деяких моделей Airbus, зокрема A320 та A330. Джерелом звуку є робота гідравлічної системи, а саме блоку передавання потужності — PTU (Power Transfer Unit).

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У двомоторних літаках кожен двигун забезпечує тиск у своїй гідравлічній системі. Водночас під час руління один із двигунів можуть вимикати задля економії пального. У такому разі одна із систем залишається без свого звичайного джерела потужності, а різницю тиску компенсує PTU.

Цей блок дає змогу одній гідравлічній системі передавати потужність іншій. Пристрій спрацьовує, коли тиск опускається нижче визначеного рівня, тому може циклічно вмикатися та вимикатися. Саме через такий режим роботи й виникає повторюваний звук, який пасажири порівнюють із гавкотом або невдалими спробами запустити двигун.

Найчастіше почути його можна, коли Airbus перебуває біля гейта або рухається аеродромом з одним увімкненим двигуном. За словами фахівців, незвичний шум не свідчить про несправність — навпаки, він виникає під час штатної роботи систем літака.

Водночас подібне «гавкання» можна почути не на кожному повітряному судні. Хоча блоки передавання потужності використовують і на деяких літаках Boeing, їхня гідравлічна система працює інакше, тому такого характерного звуку зазвичай немає.

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Колишній пілот комерційної авіації Майкл Столер пояснив, що в Boeing застосовують електричні насоси, які підтримують необхідний тиск. Через відмінності в конструкції гідравлічних систем робота обладнання не супроводжується тим самим «гавкаючим» шумом, який став упізнаваною особливістю деяких Airbus.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що постереження за літаками з близької відстані закінчилося для туристки госпіталізацією. На грецькому острові Скіатос потік повітря від реактивного двигуна збив жінку з ніг.

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