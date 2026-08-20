Росія підняла у повітря Ту-95МС і Ту-160: монітори попереджають про можливі пуски ракет

Ту-160 / © Associated Press

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У ніч проти 20 серпня Росія підняла у повітря сім стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та два Ту-160 з різних аеродромів. Вильоти можуть бути бойовими.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок".

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За попередніми розрахунками моніторів, у районі Енгельса літаки можуть перебувати орієнтовно о 01:45–02:10. Якщо пуски крилатих ракет відбудуться звідти, їхню появу у повітряному просторі України прогнозують приблизно у проміжку 02:10–03:40.

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Також частина бомбардувальників може прямувати до району Каспійського моря, де їх очікують приблизно о 03:20–04:00. У разі пусків звідти крилаті ракети можуть досягти повітряного простору України орієнтовно між 04:00 та 05:00.

У моніторинговому каналі наголошують, що всі розрахунки часу є приблизними та можуть мати значну похибку.

Крім того, монітори припускають, що у разі атаки Росія може застосувати кілька хвиль крилатих ракет, як це вже відбувалося під час попередніх масованих ударів.

Українцям слід реагувати на сигнали повітряної тривоги та повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

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РФ готує масовану атаку на Україну — останні новини

Нагадаємо, Росія готова завдати нового масованого ракетного удару по Україні. Про небезпеку попереджає американська розвідка, а моніторингові канали повідомляють про можливість атаки найближчими днями. Серед можливих цілей називають Київ і західні регіони України.

Також ми писали, що російські війська можуть готувати новий масований удар по Україні найближчими днями, тому українцям потрібно серйозно ставитися до повітряних тривог і реагувати на них.

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