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- Шоу-бізнес
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У чорному бікіні і ланцюжку з мушлями: нідерландська модель продемонструвала пружні сідниці
Лаура Селія влаштувала ефектну фотосесію на тлі Егейського моря і скелястого узбережжя.
Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком у Греції. В Instagram вона опублікувала серію сонячних фотографій, на яких позувала на просторій терасі з мальовничим морським краєвидом.
Для фотосету дівчина обрала чорне бікіні. Ліф мав класичну трикутну форму і тонкі зав’язки, а плавки були виконані у відвертому фасоні стринги, який підкреслив її пружні сідниці.
Особливою деталлю пляжного луку Селії став декоративний ланцюжок із золотистими підвісками у вигляді мушель, який прикрашав стегна моделі.
На одному з фото на обличчі у Лаури були сонцезахисні окуляри, на шиї — тонкий золотий ланцюжок, а на руці — лаконічний браслет. Її довге волосся цього разу було випрямлене, а не з локонами, як зазвичай.
Перед камерою модель засмагала, лежачи на рушнику, та демонструвала підтягнуту фігуру з різних ракурсів.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія у блакитному міні з блискучою торочкою потанцювала на терасі під час відпочинку в Іспанії.