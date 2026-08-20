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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
1 хв

У чорному бікіні і ланцюжку з мушлями: нідерландська модель продемонструвала пружні сідниці

Лаура Селія влаштувала ефектну фотосесію на тлі Егейського моря і скелястого узбережжя.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія насолоджується відпочинком у Греції. В Instagram вона опублікувала серію сонячних фотографій, на яких позувала на просторій терасі з мальовничим морським краєвидом.

Лаура Селія

Лаура Селія

Для фотосету дівчина обрала чорне бікіні. Ліф мав класичну трикутну форму і тонкі зав’язки, а плавки були виконані у відвертому фасоні стринги, який підкреслив її пружні сідниці.

Лаура Селія

Лаура Селія

Особливою деталлю пляжного луку Селії став декоративний ланцюжок із золотистими підвісками у вигляді мушель, який прикрашав стегна моделі.

Лаура Селія

Лаура Селія

На одному з фото на обличчі у Лаури були сонцезахисні окуляри, на шиї — тонкий золотий ланцюжок, а на руці — лаконічний браслет. Її довге волосся цього разу було випрямлене, а не з локонами, як зазвичай.

Лаура Селія

Лаура Селія

Перед камерою модель засмагала, лежачи на рушнику, та демонструвала підтягнуту фігуру з різних ракурсів.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія у блакитному міні з блискучою торочкою потанцювала на терасі під час відпочинку в Іспанії.

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