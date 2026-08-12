Зліт літака закінчився важкими травмами для жінки: що сталося і в якому стані туристка

Літак / © pexels.com

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52-річна туристка з Італії серйозно травмувалася біля аеропорту грецького острова Скіатос. Жінка впала під дією потужного струменя повітря від реактивного двигуна літака, який готувався до зльоту.

Про це повідомляє видання Mirror.

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Інцидент стався у понеділок на дорозі поруч із летовищем. Італійка перебувала неподалік злітно-посадкової смуги, коли літак рухався на зліт. Сильний потік повітря від його двигунів збив туристку з ніг, унаслідок чого вона зазнала серйозної травми голови.

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Постраждалу спочатку доправили до медичного центру на Скіатосі, де їй зробили комп’ютерну томографію. Згодом жінку вертольотом перевезли до лікарні у Волосі для подальшого лікування. За інформацією грецького видання ERT, її стан оцінювали як важкий.

Небезпечне місце для спостереження за літаками

Аеропорт Скіатосу розташований поблизу моря, а дорога проходить зовсім поруч зі злітно-посадковою смугою. Це місце стало популярним серед туристів, які збираються біля огорожі, щоб із близької відстані спостерігати за літаками під час посадки та зльоту.

Водночас така розвага може бути небезпечною через потужні струмені від реактивних двигунів. У вересні 2025 року в Мережі поширилося відео зі Скіатосу, на якому люди намагалися втриматися на ногах під час зльоту літака, а одну з валіз потоком повітря віднесло в море.

Схожою туристичною принадою відомий пляж Махо біля аеропорту Принцеси Юліани на карибському острові Сен-Мартен. Там літаки пролітають на невеликій висоті над відпочивальниками, а біля летовища встановлені попередження про ризик серйозних травм або навіть загибелі.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що іспанська авіакомпанія Iberia 12 серпня організувала незвичайний рейс, який дозволить пасажирам побачити повне сонячне затемнення з висоти близько 10 тисяч метрів.

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