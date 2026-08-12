"Дивіться, моє волосся випадає!": як стилістка Єлизавети II розіграла королеву

Королева Элизавета у Таїланді / © Associated Press

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Анджела Келлі — британська модельєрка, кравчиня та модистка, яка обіймала посаду особистої помічниці та старшої костюмерки королеви Єлизавети II від 1993 року до самої смерті монархині 2022 року. Протягом майже 30 років вона підбирала для Її Величності найкращі речі, прикраси та аксесуари, а також за роки роботи зблизилася з нею.

Анджела Келлі, 2012 рік / © Getty Images

У своїх мемуарах The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe, що вийшли друком 2019 року, Келлі розповіла кумедну історію про те, як насмілилась розіграти королеву. Подія відбулася під час королівського турне Таїландом 1996 року.

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Королева Элизавета у Таїланді / © Associated Press

Фарба для волосся

За її словами, до поїздки в Таїланд у жовтні 1996 року Анджела мала чимало роботи. Вона відповідала за вбрання королеви, а через спекотний і вологий клімат цього разу гардероб складався переважно з яскравого легкого шовку. Роботи було стільки, що Келлі не встигла сходити до перукаря й підфарбувати корені волосся.

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Переглядаючи програму майбутніх заходів, вона помітила цікаву деталь: навпроти Королівського палацу в Бангкоку, де мала зупинитися королівська делегація, розташовувався ринок. Келлі сказала Єлизаветі II, що планує купити там фарбу для волосся.

Однак на це королева відреагувала з подивом. Єлизавета була переконана, що задум приречений на провал, адже на упакованні не буде інструкції англійською мовою. Келлі запевнила її, що хвилюватися не треба, адже інструкції до фарби для волосся всюди однакові.

Але насправді перукарня в Таїланді їй була зовсім не потрібна. Келлі вже придумала дещо інше.

«Того разу мені довелося швидко перепросити й відійти, щоб королева не побачила моєї усмішки — адже я саме вигадувала хитрий план…», — розповіла вона у книжці.

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Фіолетова таємниця

Ще до від’їзду з Великої Британії вона придбала яскраво-фіолетову накладку зі штучного волосся. Коли королева вирушила на один із денних заходів, Келлі розповіла про свій задум перукарю королеви Ієну Кармайклу. Чоловік знав почуття гумору Келлі, тож охоче долучився до жарту — вони разом кілька годин експериментували з накладкою, прикріплюючи її до волосся Келлі різними способами, щоб вона мала якомога природніший вигляд.

Розіграш

Того дня Єлизавета II разом із герцогом Единбурзьким мала спостерігати за традиційною процесією королівських барж на річці Чаопхрая. П’ятдесят дві баржі, близько двох тисяч веслярів у традиційних костюмах — королева мала бути відсутня кілька годин. Коли вона повернулася, Келлі поводилася так, ніби нічого незвичайного не сталося.

«Через кілька годин, коли королева повернулася зі свого заходу, вона з ентузіазмом почала розповідати мені, як чудово провела час і з якими цікавими людьми познайомилася. Вона не помітила мого нового фіолетового волосся. Тоді я посунула накладку трохи далі вперед на голові, але Її Величність однаково нічого не помітила й продовжила розповідати про свій день. Я зрозуміла, що треба зробити щось драматичне. Я дочекалася, поки вона перестане говорити, повернулася до неї з найсумнішим виразом обличчя й сказала: "Ваше Величносте! Подивіться, що сталося! Подивіться на колір мого волосся!". Я навіть почала витягувати фіолетові пасма, промовляючи: "Дивіться, моє волосся випадає!". Королева на мить застигла від подиву, а потім, намагаючись стримати сміх, вигукнула: "Ієн! Що ви зробили з її волоссям?!", — розповідала Келлі. — Королева тихенько хихотіла собі під ніс, а потім сказала мені йти геть. Я ніколи не зрозумію, як мені вдалося так легко відбутися, але в Її Величності було чудове почуття гумору».

Королева Єлизавета і принц Філіп у Таїланді / © Associated Press

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