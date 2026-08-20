Почему самолеты иногда «лают» перед взлетом: пилоты объяснили происхождение странного звука

Самолет / © Associated Press

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Пассажиры некоторых самолетов могут услышать необычный звук, похожий на собачий лай, еще до взлета — когда самолет стоит у выхода на посадку или начинает руление. Несмотря на характерный шум, животные здесь ни при чём: его создаёт одна из систем самолёта.

Об этом сообщило издание Travel+Leisure.

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Как пояснил автор книги «Конфиденциальная кабина» и основатель Ask the Pilot Патрик Смит, такое «лаяние» характерно прежде всего для некоторых моделей Airbus, в частности A320 и A330. Источником звука является работа гидравлической системы, а именно блока передачи мощности — PTU (Power Transfer Unit).

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В двухдвигательных самолетах каждый двигатель обеспечивает давление в своей гидравлической системе. В то же время во время руления один из двигателей могут отключать для экономии топлива. В таком случае одна из систем остаётся без своего обычного источника мощности, а разницу давления компенсирует PTU.

Этот блок позволяет одной гидравлической системе передавать мощность другой. Устройство срабатывает, когда давление опускается ниже заданного уровня, поэтому может циклически включаться и выключаться. Именно из-за такого режима работы и возникает повторяющийся звук, который пассажиры сравнивают с лаем или неудачными попытками запустить двигатель.

Чаще всего его можно услышать, когда Airbus находится у выхода на посадку или движется по аэродрому с одним включенным двигателем. По словам специалистов, необычный шум не свидетельствует о неисправности — напротив, он возникает при штатной работе систем самолета.

В то же время подобный «лай» слышен не на каждом воздушном судне. Хотя блоки передачи мощности используются и на некоторых самолетах Boeing, их гидравлическая система работает иначе, поэтому такого характерного звука обычно не слышно.

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Бывший пилот коммерческой авиации Майкл Столер пояснил, что в самолетах Boeing используются электрические насосы, поддерживающие необходимое давление. Из-за различий в конструкции гидравлических систем работа оборудования не сопровождается тем самым «лающим» шумом, который стал узнаваемой особенностью некоторых самолетов Airbus.

Напомним, ранее мы сообщали, что наблюдение за самолетами с близкого расстояния обернулось для туристки госпитализацией. На греческом острове Скиатос поток воздуха от реактивного двигателя сбил женщину с ног.

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