Сандра Буллок показала редкие фото подросших детей во время семейного отдыха

Сандра Буллок / © Associated Press

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62-летняя голливудская актриса Сандра Буллок устроила поклонникам редкий сюрприз, показав в соцсетях фотографии своих детей — 16-летнего сына Луи и 12-летней дочери Лайлы. Она крайне редко публикует снимки наследников и старается держать семейную жизнь подальше от внимания публики.

Сандра Буллок, фото: instagram.com/sandrabullock

На этот раз Буллок поделилась целой серией кадров, посвященных летним месяцам. На одной из фотографий Луи и Лайла запечатлены во время прогулки на природе. Также актриса показала моменты отдыха с друзьями и родственниками, рыбалку и другие семейные развлечения.

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Дети Сандры Буллок, фото: instagram.com/sandrabullock

Сандра Буллок с детьми, фото: instagram.com/sandrabullock

Публикацию Буллок сопроводила короткой и веселой подписью: она перечислила главные составляющие своего лета — друзей, семью, развлечения, рыбалку и домашних питомцев.

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Луи Сандра усыновила в 2010 году, а Лайлу — в 2015-м. Оба ребенка практически не появляются в публичном пространстве, поэтому каждый новый снимок с ними вызывает большой интерес у поклонников актрисы.

Последние годы Буллок старается выстраивать рабочий график таким образом, чтобы как можно больше времени проводить с детьми. Именно поэтому актриса на несколько лет практически отошла от кино. Теперь она возвращается на большой экран — вместе с Николь Кидман сыграет в продолжении фильма «Практическая магия», премьера которого запланирована на сентябрь 2026 года.

При этом семейная жизнь остается для Буллок приоритетом. Ранее актриса рассказывала, что согласилась на съемки продолжения «Практической магии» в том числе благодаря тому, что рабочий график удалось подстроить под школьные каникулы ее детей.

Ранее, напомним, Сандра Буллок впервые за много лет появилась на светском мероприятии.

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