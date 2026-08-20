Принц Уильям в ярости: почему будущий король не хочет возвращения его брата Гарри в Британию

Принц Уильям / © Associated Press

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Одна из них касается многочисленных проблем, с которыми сталкиваются Гарри и Меган, и одна из них особенно привлекла внимание: реакция принца Уильяма Уэльского на неожиданное возвращение брата домой.

Как сообщают ведущие британские таблоиды, известно, что и Уильям и его жена Кейт узнали о планах герцога Сассекского и Меган Маркл всего за несколько дней до того, как они были обнародованы. Однако очевидно, что план разрабатывался в течение нескольких недель, поскольку детей Сассекских — принцу Арчи и принцессу Лили — уже оформили в новую школу.

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Принц Гарри с детьми / © Instagram Меган Маркл

Пресса в целом сообщает, что король Чарльз приветствует возвращение младшего сына и его семьи. Это позволит ему чаще видеться со своими внуками.

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Король Чарльз и принц Гарри / © Getty Images

А вот старший брат Гарри — принц Уильям — по данным Daily Mail, и The Sun «в ярости» от этой новости. Они пишут, что Уильям разгневан неожиданным решением своего брата и чувствует, что его вынуждают к примирению. Что, как мы можем судить, не входило в его ближайшие планы.

Принц Уильям и принц Гарри / © Associated Press

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