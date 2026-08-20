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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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С монархом случился конфуз: как король Чарльз неудачно погладил пони

Король Чарльз встретился с пони в Шотландии и оказался в забавной ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз встретился сегодня с шетландским пони капралом Круаханом IV (талисманом Королевского полка Шотландии) во время инспекции роты Балаклава 5-го батальона Королевского полка Шотландии у ворот Балморала, перед тем как обосноваться в замке на лето.

Эта милая встреча пошла не совсем по плану, когда монарх попытался погладить пони. Когда Чарльз протянул руку, чтобы погладить пони, тот, казалось, попытался его укусить, и ему пришлось быстро отдернуть руку, чтобы избежать потенциально серьезной травмы.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

В соцсетях люди отметили, что пони на самом деле не пытался укусить короля Чарльза, а просто «покусывал», что характерно для лошадей, привыкших получать лакомства от людей, пишет журнал Ok!.

«Он не пытался его укусить, пони подумал, что получил лакомство!», «Он грызет, просто надеется на угощение», - пишут люди.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Стоит отметить, что король Чарльз воспринял все спокойно. Он сразу же погладил пони по носу спустя несколько секунд после неловкой ситуации.

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