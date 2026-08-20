Учёные расшифровали "тайные послания", которые кошки передают с помощью мочи

У кошек своеобразный способ общения / © pexels.com

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Учёные выяснили, как кошки могут узнавать друг друга по запаху мочи и какие своеобразные «сообщения» они оставляют в своих запаховых метках. Ключевую роль в этом процессе, вероятно, играют разветвленные жирные кислоты (BCFA), которые формируют уникальный для каждого животного химический профиль.

Об этом пишет Live Science.

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Исследование, опубликованное 19 августа в журнале Current Biology, показало, что набор BCFA у каждой кошки индивидуален и остается относительно стабильным как минимум в течение суток после того, как животное оставляет запаховую метку.

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Это означает, что даже после испарения большей части мочи в запаховой метке может сохраняться своеобразная «химическая подпись» кота.

Кошки по-разному реагируют на запахи

Исследователи обратили внимание на так называемую «реакцию Флемена» — характерное поведение, при котором кошка открывает пасть, приподнимает верхнюю губу и замирает, анализируя интересный запах.

В этот момент химические вещества попадают в вомероназальный орган, который помогает животному улавливать феромоны и другие сигнальные соединения.

Эксперименты показали, что кошки постепенно все реже демонстрировали реакцию «флемен», когда им неоднократно давали один и тот же образец мочи. Зато запах новой кошки вызывал значительно более сильную реакцию.

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«Меня удивило, что врождённое поведение может настолько сильно зависеть от знакомства и обучения, а не быть просто фиксированной реакцией на один-единственный феромон», — отметил соавтор исследования Масао Миядзаки.

Какие вещества больше всего интересуют кошек

Чтобы определить, какие именно компоненты мочи вызывают реакцию у животных, ученые разделили образцы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии. После этого кошкам поочередно демонстрировали полученные фракции.

Наиболее стабильно животные реагировали на фракцию, содержавшую несколько разветвленных жирных кислот. Анализ показал, что у каждой кошки есть своя комбинация этих соединений.

Нейробиолог Корнельского университета Майкл Шиган, не участвовавший в исследовании, сравнил BCFA с человеческим лицом.

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«Я предполагаю, что эти разветвленные жирные кислоты из кошачьей мочи выполняют примерно ту же функцию», — пояснил он.

Где находится «хранилище» запаховой подписи

Исследователи также обнаружили BCFA в необычных жировых капельках, расположенных в коре почек кошек. Эти структуры были известны ученым более века, однако их назначение до сих пор оставалось загадкой.

Теперь ученые предполагают, что жировые капли могут действовать как своеобразные резервуары, поддерживая стабильный индивидуальный профиль BCFA даже при изменениях в рационе или состоянии здоровья животного.

Подобные структуры обнаружили также у львов и тигров, хотя набор BCFA и количество жировых капель у разных видов различаются. Это может свидетельствовать о том, что механизм формирования запаховых «подписей» изменялся в процессе эволюции кошачьих.

«Теперь мы хотим понять, как образуются эти липидные капли, как они поддерживаются, мобилизуются и связаны с выделением с мочой», — сказал Миядзаки.

Учёные также планируют проверить, могут ли нарушения этого механизма быть связаны с развитием хронических заболеваний почек у кошек.

Напомним, что новое исследование ученых из Университета Порту в Португалии выявило статистическую связь между составом микробиоты человека и выраженностью психопатических черт.

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