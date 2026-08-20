З монархом стався конфуз: як король Чарльз невдало погладив поні

Король Чарльз / © Getty Images

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Король Чарльз зустрівся сьогодні з шетландським поні капралом Круаханом IV (талісманом Королівського полку Шотландії) під час інспекції роти Балаклава 5-го батальйону Королівського полку Шотландії біля воріт Балморала перед тим, як влаштуватися в замку на літо.

Ця мила зустріч пішла не зовсім за планом, коли монарх спробував погладити поні. Коли Чарльз простяг руку, щоб погладити поні, той, здавалося, спробував його вкусити, і йому довелося швидко відсмикнути руку, щоб уникнути потенційно серйозної травми.

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Король Чарльз / © Getty Images

У соцмережах люди зазначили, що поні насправді не намагався вкусити короля Чарльза, а просто «покусував», що характерно для коней, які звикли отримувати ласощі від людей, пише журнал Ok!.

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«Він не намагався його вкусити, поні подумав, що отримав ласощі!», «Він гризе, просто сподівається на частування», — пишуть люди.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз сприйняв все спокійно. Він одразу ж погладив поні по носі через кілька секунд після кумедної ситуації.

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